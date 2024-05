Deuda pública: gobierno gestiona más préstamos

El informe de la cartera de Economía contiene datos sobre los préstamos en gestión, los préstamos en ejecución y las cooperaciones técnicas no reembolsables que tiene el país al quinto mes del año.

La carpeta de préstamos en gestión incluye seis proyectos en total: una en etapa de aprobación por parte del Congreso; dos contratos ya firmados; y tres que están en etapa de gestión con los organismos financieros internacionales.

El proyecto de ley que está a consideración del Parlamento asciende a US$ 300 millones, provenientes de CAF Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe, denominada “Línea de Crédito Contingente”, que será ejecutada por el MEF para calzar el presupuesto vigente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Deuda pública: en primer trimestre asciende a US$ 17.441 millones

A este se suman dos préstamos, cuyos contratos ya fueron firmados; uno corresponde a la ANDE, de US$ 290 millones, que será financiado en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otra por el gobierno de Taiwán, destinado al proyecto “Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión – Fase II”.

En tanto que el segundo contrato, por US$ 60 millones, del BID, es para la ejecución del programa “Proyecto de Construcción y Equipamiento del Hospital General de San Estanislao/II Región Sanitaria-San Pedro”, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Salud Pública.

Préstamos con etapa de negociación

Los préstamos que están en gestión, que ya tienen decreto de autorización, son tres: US$ 125,3 millones del Banco Mundial para el “Proyecto Sumando Esfuerzos por una Educación de Excelencia en Paraguay”, que será ejecutado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

También, por US$ 135 millones, provenientes del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) y CAF, para el programa “Mejoramiento y Mantenimiento de la Ruta Nacional PY22, Tramo Concepción-Vallemí-San Lázaro y accesos (Vial 4)”, que será ejecutado por el MOPC.

Lea más: Deuda pública: pago de intereses aumentó 26,8%

Además, otro de US$ 86 millones, que será otorgado por el Fondo Saudí, en este caso para el proyecto “Construcción del Sistema de Drenaje Pluvial, Red de Alcantarillado, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Avenida Costanera y Parque Lineal en la Ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú”, que será ejecutado por el MOPC.

En total, los préstamos que están en el Congreso, aquellos con contratos firmados y en gestión con las entidades financieras, suman US$ 996,3 millones.

Deuda pública total al mes de marzo

Los datos del MEF dan cuenta de que el ejercicio 2023 había cerrado con un total de préstamos en carpeta por valor de US$ US$ 980,3 millones, posteriormente se sumaron nuevos proyectos y, al mes de febrero, subió a US$ 1.040,3 millones; pero a mayo, tras la aprobación de algunos programas y la inclusión del préstamo del Fondo Saudí el monto, quedó en US$ 996,3 millones.

Lea más: Deuda pública: en tres años se “bicicletearon” US$ 700 millones

En la medida que sean aprobados estos proyectos en carpeta se sumarán a la deuda pública, la que al mes de marzo alcanzó US$ 17.441,2 millones, que representa el 38,5% del producto interno bruto (PIB).