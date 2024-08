EEUU ya se ubica como 5° mejor destino de carne

Entre enero y julio del presente año se exportó a los Estados Unidos 11.480,79 toneladas de carne vacuna que representó un ingreso de US$ 52.249.408, con lo cual este nuevo mercado de nuestra carne se posicionó en el quinto mejor destino de este producto, a tan solo ocho meses de la habilitación, según se desprende de un informe oficial del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

De esta manera, EE.UU pasa a ser quinto mercado de la carne paraguaya y Taiwán mantiene el segundo puesto y Chile se mantiene como el principal comprador de la carne paraguaya, según el informe.

Como un logro histórico para el Paraguay, había calificado el embajador de los EEUU en nuestro país, Marc Ostfield, cuando en noviembre del año pasado anunció que por primera vez se podía exportar productos de carne vacuna a los EEUU.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los primeros cargamentos se empezaron a enviar desde el 14 de diciembre de 2023 , esto tras la rigurosa inspección del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA).

Paraguay en uno de los 18 países del mundo capaz de exportar productos de carne vacuna al país norteamericano.

Tras la apertura del mercado de EEUU, también se sumó recientemente Canadá, y hay expectativa que más destinos puedan habilitarse, considerando el buen status de la carne bovina paraguaya.

Lea más: Logro de un sueño: la carne paraguaya accede al mercado de EE.UU.

Exportaciones totales

En general la exportación de carne bovina al cierre de julio totalizó US$ 933 millones, que representó 192.746 toneladas del producto enviados a distintos mercados del mundo (más de 50 países). En lo que respecta a las menudencias se exportaron 29.357 toneladas por valor de US$ 47 millones.

Al sumar ambos rubros se obtiene que el rubro cárnico exportó 222.103 toneladas que generaron ingresos por US$ 980 millones, 6% más que en igual periodo del año pasado, de acuerdo con los datos del Senacsa.

Lea más: Exportación de carne vacuna ingresó al país US$ 766 millones, en primer semestre

Chile lidera mercado

Los datos oficiales confirman que Chile se mantiene como el principal mercado receptor de la carne bovina paraguaya. Entre enero y julio del presente año se exportaron 74.754 toneladas del producto, por valor de US$ 385.920.203.

El segundo mejor destino de la carne se mantiene Taiwán con 20.516 toneladas de carne vacuna exportada que representó ingresos por valor de US$ 96.678.798.

Por otra, Brasil se consolida como el tercer mejor destino con el envío de 15.761 toneladas por valor de US$ 90.235.096 . Por su parte, Israel se consolida en la cuarta posición de mejor destino de nuestra carne con 13.311 toneladas enviadas por valor de US$ 68.060.55.

En la quinta posición saltó EEUU con 11.480 toneladas por valor de US$ US$ 52.249.408 y Rusia que envío mayor volumen 14.255 toneladas, se mantiene en la sexta posición ya que generaron ingresos de divisas por US$ 50.905.481, lo que refleja un meno precio por el producto en comparación a lo que pagan otros mercados.