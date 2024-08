En solo cuatro meses de este año, Uruguay exportó electricidad por US$ 8 M

Detalla que la reanudación de las ventas de energía eléctrica uruguaya al Brasil es una consecuencia de las graves inundaciones que afectaron a este país. De los US$ 7,9 millones ingresados por UTE al Uruguay, US$ 2,2 provinieron de sus transacciones con Brasil entre enero y abril. La diferencia, US$ 5,7 millones pagó al sistema eléctrico argentino.

La suma, según se infiere de las premisas que expone la información, corresponde a la venta de 220.000 MWh (1 MWh = 1000 KWh), el 28% de la producción neta de la central hidroeléctrica nacional del Acaray en todo el ejercicio 2023.

El material destaca igualmente que el presidente interino de UTE, Pedro Ferrari, señaló que la empresa no solo la genera y comercializa de la energía eléctrica, sino que también funciona “como aporte crucial para los países vecinos en momentos de crisis”.

El 99,7% de la demanda cubrieron con energía renovable

Añaden que de la energía eléctrica que demandó el mercado uruguayo en febrero pasado, el 99,7% provino de “fuentes renovables”. No obstante, de acuerdo con la publicación, “la eficiencia energética aún enfrenta desafíos significativos en el interior del país.

El Paraguay, de acuerdo con la Memoria 2023 de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) exportó en todo el 2023 a la Argentina, 115.940 MWh.

Recordemos que este es el nivel de exportación real de electricidad del Paraguay y que sus enormes excedentes en Itaipú y Yacyretá las cede al Brasil y a la Argentina por una “compensación” que ronda los US$ 10/MWh.