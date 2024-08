Gremio lamenta falta de atención de Diputados al monopolio de juegos de azar

La Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) lamentó que la Cámara de Diputados desde hace meses tenga “encajonado” el proyecto de ley que modifica seis artículos de la Ley N° 1016/1997 del Régimen de Juegos de Azar. Se trata de una iniciativa del diptuado Adríán “Billy” Vaesken (PLRA), quien argumentó que la normativa actual está desfasada.

En abril pasado, la Cámara Baja aprobó posponer por tres meses el estudio del plan, que elimina el monopolio de juegos de azar que beneficia a la quiniela y apuestas deportivas, principalmente. Ya se cumplió ese plazo pero aún no hubo tratamiento.

Lorena Rojas, presidenta de Apoja, expresó a ABC su preocupación sobre la falta de atención de los parlamentarios al proyecto de ley que desmonopoliza los juegos de azar. Recalcó que en meses más vence el contrato de la quiniela y que si no se logra la modificación de la ley actual, se hará la nueva licitación con las mismas reglas del juego.

Recordó que ya existe dictamen favorable de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conacom) sobre el proyecto citado, por lo tanto, no se explica que se siga posponiendo el tratamiento. Seguidamente, apuntó sus sospechas a intereses políticos y económicos.

“Hay una lucha política (para modificar o no la ley de juegos de azar). Si se da con un carácter técnico (el proyecto de ley), que al parecer es la línea del presidente Santiago Peña, o con un tinte político”, afirmó.

Conajzar y su proyecto sobre juegos de azar

Rojas indicó que el presidente de la Conajzar, Carlos Liseras, había anunciado un proyecto de ley de reforma de regulación de juegos de azar. La idea de esa iniciativa es que el organismo tenga mayor autonomía y recursos para atender en su complejidad lo que implica esta industria del entretenimiento.

“Se viene un control paralelo, cruzado”, dijo.

En ese sentido, explicó que hoy hay una competencia desleal entre las salas que cumplen con todas las obligaciones estipuladas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y las que no. Las que operan cumpliendo la ley tienen más costos mientras que las que no lo hacen, no invierten en cumplir con todas esas obligaciones.

“Entonces, nosotros tenemos que invertir para estar en regla y los otros, que no pagan nada, todos los ingresos que tienen les queda como ganancia”, comentó.

“Se tiene que hacer la trazabilidad de los recursos en las salas de juegos de azar”, puntualizó.

Lo que dice Conajzar

Referente a los avances de los planes de implementar una nueva normativa para juegos de azar, el presidente de Conajzar, Carlos Liseras, indicó que aún no se presentó la propuesta de proyecto de ley por parte del Ejecutivo al Parlamento.

Actualmente, la concesionaria de la quiniela es la empresa TDP SA, cuyo representante legal es Álvaro Wasmosy Carrasco.