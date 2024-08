DNIT destaca que ya recaudó US$ 720,4 millones más

La entidad de control fue creada en agosto del año mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), dependiente del entonces Ministerio de Hacienda; y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), entidad autónoma dependiente directamente de la Presidencia de la República.

El informe de la DNIT señala que del 15 de agosto de 2022 al 31 de julio de 2023, recaudó más de G. 29,9 billones y en el periodo comprendido entre el 15 de agosto de 2023 al 31 de julio de 2024, el monto ingresado fue de más de G. 35,3 billones.

La diferencia entre uno y otro periodo representa G. 5,3 billones más, lo que en dólares equivale a 720,4 millones, tanto en impuestos internos y aduaneros, resalta el informe.

Crece la recaudación y el gasto público

Los mayores recursos obtenidos de la ciudadanía que paga sus impuestos, sin embargo, terminaron financiando en su mayor parte gastos corrientes y cubriendo el déficit existente, mientras los hospitales siguen con carencias de medicamentos y la población que recurre a buscar alivio a sus dolencias, no recibe la atención que necesita.

En este periodo de incremento de la recaudación, el Poder Ejecutivo a la par emite todos los meses sendos decretos modificando y ampliando el gasto público, en muchos de estos casos para financiar pasajes y viáticos, combustibles, remuneraciones extra y adicionales, entre otros.

Al final del primer semestre del año, el Presupuesto General de la Nación (PGN), que incluye al gobierno central y a las entidades descentralizadas, aumentó 3,1% en comparación con el monto que había aprobado inicialmente el Congreso.

El PGN 2024 aprobado por el Congreso, representaba al inicio del mes de enero G. 116,5 billones (US$ 15.827 millones), pero al final del primer semestre aumentó a G. 120,2 billones (US$ 16.323 millones), tras la serie de modificaciones realizada por el Poder Ejecutivo, lo que implica un incremento de G. 3,6 billones (US$ 495,6 millones).