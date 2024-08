Itaipú: se reduce el monto de la compensación entre enero y julio

La Asesoría de Comunicación Social-División Prensa de Itaipú binacional remitía ayer, al filo del medio día, el informe mensual de la Dirección Financiera de la entidad binacional detalla en los siete primeros meses de este año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recibió en concepto de compensación por cesión de energía US$ 132.634.400, en tanto que en similar período de 2023 percibió US$ 135.027.350.

Recordemos que estos pagos no integran el costo de servicio de electricidad de la central paraguayo/brasileña desde enero de 1986 gracias a una fuerte presión de la ciudadanía paraguaya.

Las oficinas locales de Itaipú recuerdan que este renglón de los “beneficios” del Paraguay son incorporados por el gobierno al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y que además sons distribuidos a municipios y gobernaciones.

En cuanto a los pagos por Royaltíes, una especie de alquiler que paga la entidad binacional y aprovechar la energía hidráulica del río Paraná en la producción de energía eléctrica, las transferencias acumuladas en los siete meses del corriente ejercicio suman US$ 158.977.400, contra los US$ 146.360.450 remesados entre enero y julio del año pasado.

Por consiguiente, la diferencia entre uno y otro ejercicio es del 8,5%, US$ 12.516.950 dólares más que en 2023.

El tercer beneficio, que corresponde la ANDE, se conoce como Resarcimiento de las cargas de administración y supervisión relacionadas con Itaipú, cuya liquidación es mensual, más los intereses correspondientes a la suma que aportó la estatal para la conformación del capital de la binacional, cuyo pago es anual.

Por este concepto, la empresa eléctrica estatal recibió US$ 43.214.200 contra los US$ 42.095.100 que percibió entre enero y julio de 2023. La diferencia es del 2,7%.

Si sumamos los tres conceptos, veremos que el Paraguay recibió de Itaipú en los siete primeros meses del ejercicio en curso US$ 334.726.000, o sea US$ 11.243.100 dólares más que en el mismo lapso del año pasado.

Apuntemos también que tanto los Royalties, como las cargas por Resarcimiento y los intereses del capital aportado para la integración del capital de la entidad binacional, integran el costo del servicio de electricidad de la central y son abonados también al Brasil en similares montos.

El informe de Itaipú destaca finalmente las transferencias hechas a nuestro país solo en julio último, por compensación recibimos US$ 30 millones, contra los 21 millones del 2023. El total de julio alcanzó US$ 53 millones, contra US$ 44 millones del año pasado.