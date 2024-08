Economía en el Gobierno de Peña: “Deja todavía mucho que desear”

El economista Manuel Ferreira destacó que es cierto que se están registrando algunos picos de aumento a nivel de demanda. “En muchos productos de mercado interno hay una demanda mayor (...) pero tenemos una caída importante en la demanda en sectores de menores recursos”, señaló.

Es decir, los más pobres están peor, según los datos brindados por Ferreira, teniendo en cuenta los últimos informes del Banco Central del Paraguay (BCP), teniendo en cuenta el último informe del Estimador de Cifras de Negocios.

Asimismo, explicó que por ejemplo en la compra de combustible hay mayor demanda, pero esto se da debido a que ya no se trae contrabando desde Argentina. También indicó que el incremento en insumos del sector agropecuario es normal en esta época del año.

En cuanto a la construcción, señaló que recién ahora se empiezan a reactivar las obras del Gobierno y gran parte de la demanda se da en el sector público.

“Después de años difíciles empezamos a recuperar, pero la situación todavía no está muy fácil para ciertos sectores. La salida de la pandemia ha sido muy dura porque mucha gente se endeudó y entrar a un crédito es fácil pero salir es muy difícil. Creo que va a tomar todavía mucho tiempo (la recuperación), porque vos ves que los bancos crecen, pero por devengamiento de intereses más que por pagos de la gente”, reflexionó.

Crisis en la caja fiscal

En otro momento, señaló que una de las deudas principales de este Gobierno es trabajar para solucionar el problema de la caja fiscal. “Cada día está más difícil, hay muchos funcionarios públicos a quienes sus propios compañeros les están comiendo el futuro de su jubilación”, planteó.

Destacó que apenas el 22% de la población tiene jubilación y solo el 30% cuenta con un seguro médico. “Tenemos que empezar a pensar en redes de protección social en Paraguay (...) Si vos no tenés jubilación, no tenés ahorro nacional y por ende tampoco inversión, entonces esto también es un freno al crecimiento del país, porque no se pueden fondear cosas a largo plazo”, planteó el exministro de Economía.

Además, destacó que “el bono demográfico está empezando a desaparecer”, pues la media de la población en Paraguay en los últimos cinco años aumentó de 24 a 29 años.

Finalmente, reflexionó que “todavía hay mucho que desear” en materia de políticas económicas durante este primer año de gestión de Santiago Peña.