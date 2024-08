Atlas y Familiar acuerdan fusión estratégica

Los directorios de Banco Atlas y Banco Familiar anunciaron esta tarde el inicio del proceso de fusión por consolidación entre ambas entidades. Según detallaron en el comunicado, esta integración estratégica es posible gracias a la excelente gestión realizada, periodos de crecimiento y el sólido desempeño de ambas entidades en los últimos años y con este paso buscan consolidarse como uno de los líderes en el sistema bancario paraguayo, resaltaron.

“Ambas entidades que son conocidas por su trayectoria, solidez financiera, buen desempeño y resultados sobresalientes traducidos en crecimiento y rentabilidad, combinarán recursos y operaciones, asegurando la excelencia en cada movimiento, cualidades que garantizan una consolidación exitosa de esta operación”, expresa el comunicado conjunto de Atlas y Familiar

Detallaron además que esta transacción no representa la compra de una entidad, sino la consolidación de ambas, creando un nuevo banco con un Patrimonio Neto de US$ 320.000.000 aproximadamente.

Sujeto a aprobación

Cabe señalar que la transacción está sujeta aún a la aprobación en las asambleas de accionistas de ambos bancos y las autorizaciones del Banco Central del Paraguay, la Superintendencia de Bancos, Seguro y Valores, así como la Comisión Nacional de la Competencia, organismos reguladores.

Posteriormente, y una vez completado el proceso conformará el nuevo Directorio con representantes de ambas entidades, que rescatarán y mantendrán el origen e historia de ambas empresas asegurando a sus clientes un proceso de integración seguro y ordenado.

Operación histórica en el sistema

Mencionaron que esta integración estratégica en proceso que anunciaron los bancos Atlas y Familiar es un modelo de operación histórica en el sistema financiero del Paraguay y que permitirá unir las fortalezas de estas dos grandes entidades bancarias.

Los dos bancos se destacan por sus buenos indicadores y posición dentro del sistema, además se encuentran en su mejor momento, lo que les permite unirse en este proyecto que dará inicio a una nueva entidad bancaria que se situará por tamaño entre los principales bancos del país y líder en cantidad de clientes.

Fortalecer posicionamiento

Esta unión, además de fortalecer su posición en el competitivo sector financiero, potenciará sinergias que impulsarán un importante potencial de crecimiento, aprovechando la experiencia y el conocimiento del Banco Familiar sobre la banca de consumo y del Banco Atlas en la banca corporativa, beneficiando a sus clientes con portafolios de servicios más amplios y nuevas plataformas omnicanal, con el propósito de acompañar de cerca a sus clientes.

El acuerdo, alcanzado de manera conjunta, acentúa el compromiso con la excelencia y la sostenibilidad en el mercado, por el cual, una vez finalizado el proceso de integración del nuevo banco, iniciará la consolidación de las empresas filiales.

Números integrados

La nueva entidad Banco Atlas Familiar sumarán un total de activos de US$ 2.700 millones, una cartera activa total de US$ 1.920 millones, depósitos totales US$ 1.905 millones, un patrimonio neto de US$ 320 millones. En cuanto al segmento de tarjetas, suman 147.000 tarjetas de crédito y 864.000 tarjetas de débito dando un total de 1.011.000 plásticos lo que representa un market share del 21%, posicionándose como una de las fuerzas bancarias más importantes del Paraguay.

De esta manera, contará con 1.600 colaboradores para sus 1.402.913 clientes. Además, ofrecerán una amplia red de 76 sucursales en todo el país, 95 ATM y manejarán volúmenes de negocios significativos, lo que permitirá continuar apoyando diversos sectores estratégicos de la economía nacional.

Banco Atlas Familiar, promete un futuro de crecimiento sostenido y éxito compartido, anticipando beneficios como una mayor internacionalización, un aumento significativo del market share y especialización en nuevos segmentos. Reafirmando su compromiso con el desarrollo económico del país y generando una plataforma eficiente de servicios financieros que permita aprovechar las oportunidades que se presentaran en el mercado a la luz de la nueva calificación crediticia del país.

Atlas muestra con crecimiento sostenido

Banco Atlas, es una entidad en crecimiento sostenido con más de 160.000 clientes y una cartera diversificada. Cuenta con 28 oficinas a nivel nacional y una plataforma digital robusta que facilita las gestiones de los clientes, siendo más del 66% de las transacciones realizadas de manera digital a través de su app y homebanking. Forma parte del Grupo AZETA, con más de 75 años de experiencia en diversos sectores de la economía. El banco tiene la categoría AApy con tendencia estable en su calificación de riesgos, certificada por FIX SCR S.A.

En los últimos años se ha mostrado una sólida performance, generando utilidades por más de US$ 38 millones en el año 2023, con un crecimiento de más del 40% en relación al año anterior, respaldado por fuerte y continuo aumento de la cartera de créditos cuyo promedio de incremento fue mayor al 18% durante los últimos 2 años. Para el año 2024 se espera mantener este fuerte impulso con una ampliación de cartera por encima del promedio del sistema y utilidades por encima de USD 40 millones.

Se encuentra desarrollando un Plan de Sostenibilidad, trabajando y apoyando diversas organizaciones como el Parque Ñu Guasu, Juntos por la Educación, Techo Paraguay y Fundación AMCHAM. Participa de forma activa en alianzas estratégicas, con actores claves tales como: Pacto Global de las Naciones Unidas, Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay, Pacto Ético y Cumplimiento (PEC), entre otros.

Familiar con amplia trayectoria y experiencia

Familiar, con 56 años de trayectoria, nació como casa de crédito pasando a financiera y en el año 2009 se ha convertido en banco. Hoy, la entidad sigue evolucionando con servicios para personas de todos los segmentos socioeconómicos y para empresas de todos los tamaños.

Actualmente atiende a 1.210.394 clientes y a 824.592 usuarios activos de sus aplicaciones y banca web. Posee 841.000 tarjetas de débito y crédito, lo cual representa un 17% del total de plásticos del país. Cuenta con 10.800 comercios adheridos a la Red de Bancard, con una participación del 18% del total. En cuanto al envío de remesas enviadas por paraguayos en el exterior, es el banco más importante con casi 100.000 remesas pagadas mensualmente.

Para Banco Familiar el año 2023 fue uno de los mejores de su historia con un sólido crecimiento en utilidades del 50%, alcanzando un nivel récord de US$ 29,2 millones. El 2024 se proyecta de manera positiva con un crecimiento de la utilidad en un 40%.