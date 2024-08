De 60 criptomineras que operan con ANDE, 40 no pagan seguridad social al IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) no registra aportes a la seguridad social del 66% de las criptomineras con contrato con ANDE, asegura el informe realizado por las Campañas Itaipú Causa Nacional e Itaipú también es Soberanía, entregado a la Cámara Alta el lunes último. Este documento contiene el parecer de las citadas organizaciones respecto al proyecto de ley que establece la tarifa de energía eléctrica para consumidores electrointensivos, presentado por los senadores José Oviedo y Yolanda Paredes, en etapa de tratamiento en comisiones.

El análisis está basado en la respuesta del IPS al pedido de informe del Congreso Nacional, referente a trabajadores inscriptos en la seguridad social por las criptomineras, con datos actualizados a finales de abril de 2024.

Para contestar al Senado, el IPS pidió informes a la ANDE en relación a tales empresas; la ANDE remitió una lista de 61 contratos con empresas criptomineras y similares, detallando cuál era la potencia contratada por cada una y la tensión de suministro (220 kV y 23 kV).

Explican que de las 60 empresas criptomineras y similares (excluyen del análisis a Telecel porque su actividad principal es otra), 40 no registran pagos a la seguridad social. “De estos ⅔ de empresas que no registran aportes al IPS, pero sí operan con energía de ANDE, de los datos suministrados por el IPS se puede concluir que el 73% no se inscribió en el IPS (porque no tienen personal o porque tienen servicios tercerizados o precarizados o simplemente no cumplen con la ley); un 16% declara no tener trabajadores en situación de dependencia (por lo que no está inscripto en el IPS) y un 11% son empresas morosas (tienen trabajadores, pero no pagan el aporte al IPS)”, detalla el análisis.

El empleo creado por criptomineras y similares, según registra el IPS, llega apenas a 383 personas (o bien, 1,58 empleos/MW), resalta el informe. Añade que para una potencia contratada por el Grupo de Consumo Intensivo Especial, considerando tan sólo a las empresas que declaran a sus asegurados al IPS, y su potencia contratada respectiva (242 MW) se determina que este grupo genera 1,58 empleos/MW.

“El aporte promedio, obrero y patronal, de las criptomineras al IPS (el ⅓ que aporta) es de tan sólo el 0,59% de la factura eléctrica; es decir, muy inferior al 1,0%, por lo que la propuesta de ley de relacionar el aporte (obrero y patronal) al IPS con la factura eléctrica es un parámetro enteramente correcto para determinar si la empresa genera o no puestos de trabajo, como prevé el proyecto de ley en discusión”, aseguran.

De las 20 empresas que aportan al IPS, el 45% (nueve empresas) aporta menos del 1% de su factura eléctrica, entre ellas la mayor consumidora de energía, Muiden, que demanda 124 MW en 220 kV y aporta apenas el 0,07% de su factura eléctrica al IPS, dato que ejemplifica lo dañinas que son las grandes empresas transnacionales extractivas de nuestra hidroelectricidad, para peor a precios subsidiados, se advierte en el documento.

Asimismo, un 30% (6 contratos con empresas) aportan entre 1 y 2% al IPS, en relación a su factura eléctrica y un 20% (4 empresas) entre 2 y 5%. “Tan sólo una empresa (5%) aporta 8,95% al IPS, en relación con su factura eléctrica, aunque siempre por debajo del 10% que prevé el proyecto de ley; es decir, el 100% de las empresas criptomineras, o del Grupo de Consumo Intensivo Especial, como las denomina ANDE, aporta menos del 10% al IPS de lo que le paga a la ANDE, y ya considerando el aporte obrero y patronal”, revela. Agrega que el citado proyecto de ley establece la relación tan sólo con el aporte patronal, que, de tenerse en cuenta en forma exclusiva, ahondaría aún más la diferencia, por lo que el parámetro calculado en el proyecto de ley se cumple.

En el caso de la única empresa que supera el 5% (8,95%) de aporte al IPS en relación a su factura eléctrica, la empresa Elecomo, tiene una potencia contratada de tan sólo 0,18 MW (180 kW), que indica que el mayor problema plantean las mayores empresas del Grupo de Consumo Intensivo Especial, sostienen. En ese sentido, hace referencia a la empresa que contrata 124 MW y aporta apenas 0,07% al IPS, con relación a la factura que paga a ANDE.

“Es decir, en base a estos datos objetivos de ANDE e IPS, hasta se podría pensar en tener medidas más estrictas para los grandes consumidores de tal Grupo de Consumo Intensivo Especial y medidas menos drásticas para pequeños consumidores del mismo grupo, hasta 0,2 MW, por ejemplo”, indican.