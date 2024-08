PGN 2025: qué recomienda el exministro Barreto sobre el proyecto

El Poder Ejecutivo presentará el próximo viernes 30 el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2025, a consideración del Congreso para su estudio y aprobación.

Será el primer proyecto de PGN elaborado íntegramente por el gobierno de Santiago Peña (ANR cartista), teniendo en cuenta que el proceso del vigente presupuesto 2024 se inició durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR).

Lea más: Estos serán los sectores priorizados por Peña en el PGN 2025

Los grandes números no se dieron a conocer aún desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero se estima que no será menor al presupuesto vigente en el primer semestre de este 2024: de G. 120,2 billones (US$ 16.323 millones).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Barreto sugiere austeridad

A criterio del economista y exministro de Hacienda, César Barreto, a quien consultamos sobre sus expectativas en torno al proyecto, en las proyecciones preliminares que están realizando, en la medida en que las lluvias sean normales y la producción agrícola sea relativamente buena, los ingresos tributarios tendrían un crecimiento razonable el próximo año.

Lea más: PGN 2025: sindicato pide aumento salarial

Explicó que esta situación señalada le daría cierto margen de maniobra al Ministerio de Economía y Finanzas para asignar estos recursos adicionales en las prioridades definidas por el gobierno, como son la educación, la salud pública y la seguridad ciudadana.

Barreto, sin embargo, dejó en claro que como en todos los presupuestos para que esto sea posible es necesario contener los gastos salariales y tener austeridad, evitando los gastos superfluos en todas las instituciones del Estado.

Plan de convergencia fiscal

Además sostuvo que es prioritario el cumplimiento del plan de convergencia y consolidación fiscal definido por el MEF, que prevé una reducción del déficit de las finanzas públicas al 1,9% del PIB para el 2025, de tal manera a volver a la vigencia de lo que establece la Ley N° 5098 de Responsabilidad Fiscal en 2026 (tope de 1,5% del PIB).

Considerando que el gobierno definió algunos programas prioritarios como el de “Hambre Cero” en las escuelas y la recientemente aprobada ley de universalización del programa de pensión para adultos mayores, que prevé la incorporación de 30.000 personas por año, más el creciente déficit de la Caja Fiscal, dijo que estos irán absorbiendo los recursos adicionales disponibles y “veremos que decisiones toman respecto a los salarios de maestros, médicos, etc”, manfetó.

Lea más: El gasto público sigue aumentando

El exministro iañadió que, ante este panorama, los recursos para inversiones en infraestructura seguirán siendo escasos y que sería conveniente avanzar con mayor rapidez en los proyectos de inversión, vía Asociación Público Privada (App) o concesiones de obras y servicios públicos, para no interrumpir las necesarias inversiones en el desarrollo de la infraestructura pública.