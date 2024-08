Senacsa adjudicó adquisición de caravanas: animales vacunos tendrán identificación electrónica

A través de la resolución 1300/2024, de fecha 29 de agosto de 2024, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal adjudicó la adquisición de caravanas electrónicas a ser utilizadas en la implementación del Sistema de Identificación Animal del Paraguay (SIAP), instituido por Ley 7.221/23. Fue en el marco de la Licitación Pública Internacional (LPI) para la provisión de los dispositivos mencionados.

La empresa adjudicada es el Consorcio Datamars S.A. - GH Consult, de origen Suizo, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de identificadores de radiofrecuencias (RFID), procesos basados en estándares ISO, con presencia en programas de trazabilidad de países en los 5 continentes y con más de 124 millones de caravanas electrónicas vendidas desde 2018 a la fecha.

El monto total de esta adjudicación es de US$ 5.553.000. Senacsa informó comunicado mediante que el precio de oferta adjudicado es de US$ 0,92 por 2 pares (4 piezas) de dispositivo, que representa un ahorro de 29% a la institución, teniendo en cuenta el precio referencial de la LPI, de US$ 1,29.

La firma del contrato se realizará en los plazos establecidos, siguiendo las formalidades del proceso licitatorio, según la institución.

¿Cómo funcionará la identificación electrónica de cada animal?

El SIAP, fue instaurado por la Ley 7.221 del año 2023, con la finalidad de identificar y registrar animales de diversas especies en el país, iniciando el proceso con la especie bovina. Según Senacsa, La identificación individual de los animales permite construir la trazabilidad de los mismos durante todo el proceso productivo, desde su nacimiento hasta su faena, con el objetivo de asegurar la sanidad animal, la inocuidad alimentaria y el bienestar animal y medioambiental.

El proceso de identificación consiste en la aplicación de dos pares de caravanas a los bovinos, el primer par de tipo tarjeta que lleva de forma impresa y visible el número del animal, y el segundo par conformado por el botón electrónico, el cual contendrá el chip con radiofrecuencia, donde estará grabado el código individual único e irrepetible para cada animal.

Estos datos serán administrados a través de un sistema informático, el cual vinculará a cada animal con un establecimiento ganadero y un propietario. El SIAP pretende identificar aproximadamente 3 millones de terneros que nacen cada año, logrando de forma progresiva la identificación de la totalidad de la población bovina nacional.

Senacsa recomendó a los productores utilizar la herramienta de sacabocados para tener preparado y cicatrizado el orificio por donde van a ir las caravanas. Este procedimiento se puede realizar al nacimiento, al momento de la revisión de los terneros o durante cualquier otra práctica de manejo previas con los terneros.

Esto evita la pérdida de caravanas por gusaneras o mala cicatrización posterior al caravaneo. El proyecto dará inicio en el año 2025, durante el primer período de vacunación contra la fiebre aftosa con la identificación de terneros Carimbo 5, bajo la responsabilidad de FUNDASSA (Fundación Servicios de Salud Animal) y la supervisión del Senacsa.