Senacsa: se registra una caída de la faena bovina, pero un leve repunte de exportaciones

El total de faenamiento del ganado bovino durante el mes de agosto fue de 193.603 cabezas respecto a las 219.208 cabezas del mes de julio, osea una caída del 11% según se desprende del informe mensual del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

De esta forma, el total de ganados vacunos faenados en lo que va del año ya llega a 1.474.171 cabezas, de acuerdo con el reporte.

A su vez, las exportaciones de carne bovina desde enero hasta agosto de este año registró un leve aumento, en comparación con el mismo periodo del año pasado. En este caso se enviaron 221.686.365 kg de carne bovina, respecto a los 219.941.621 kg del mismo periodo del año pasado.

Este volumen importado representó un ingreso de US$ 1.075 millones a agosto de este año, respecto a los US$ 1.054 millones que representó en el mismo periodo del 2023.

Chile sigue liderando el destino de carne paraguaya con un volumen de 85.670.991 kg y US$ 441.613.278 en ingresos. Taiwán sigue con el segundo lugar con 24.104.554 kg y US$ 114.296.700.

En tercer lugar se ubica Brasil con 17.993.574 kg y US$ 101.826.3354, en el cuarto lugar Israel con 16.998.067 kg y US$ 88.086.575 y el quinto lugar ocupa Estados Unidos con con 12.907.134 kg y US$ 58.777.997.