Diez criptomineras cerraron y otras 20 más podrían hacerlo, advierte gremio

Son diez las criptomineras que se dieron de baja desde que la ANDE aumentó la tarifa para el Grupo de Consumo Intensivo Especial, anunciado a finales de julio de este año. Son pequeñas empresas de 1 MW a 2 MW que dieron de baja sus servicios oficialmente, señaló el vocero de la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (Capamad), Jimmy Kim.

Indicó que estas empresas dejaron de ser competitivas debido a la suba del precio, por tanto se quedaron sin saber qué hacer con las máquinas y con la infraestructura que ya tenían. Asimismo, añadió que hay otras 20 empresas más que están en una situación similar, y que también podrían cerrar.

“Son 30 más o menos el total de las pequeñas empresas que están conectadas en media tensión, línea aérea se llama específicamente, que son las que tuvieron el impacto más grande de la suba y hoy no dan los costos, al menos como está el precio del Bitcoin, en el mercado”, detalló Kim.

Resaltó que el sector está muy golpeado y desanimado porque se cancelaron varios proyectos que estaban en puerta y que ya no se van a hacer en Paraguay.

Sobre las negociaciones con la ANDE, el vocero de los criptomineros comentó que no obtuvieron respuestas favorables.

Contó que por medio de una nota solicitaron la reducción de las horas de punta de carga establecidas para el Grupo de Consumo Intensivo Especial para compensar algo del costo. Sin embargo, pese a la apertura a sus propuestas que les mostró el titular de la ANDE, el Ing. Félix Sosa, la contestación fue que los horarios fijados como punta de carga fueron determinados en base a estudios técnicos del comportamiento de la demanda de energía eléctrica registrado en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

La ANDE, por tanto, señaló que conforme a dichos estudios, determinaron las horas y meses de mayor demanda en los que el sistema eléctrico está más exigido. Y agregó que para la ANDE no es factible dar curso a la solicitud de los criptomineros sin que esto implique nuevos cálculos tarifarios.

“Estamos muy preocupados porque no sabemos qué hacer. Nuevos proyectos, por lo menos a nuestro lado, no hay y no van a haber porque encima todos los contratos vencen en el año 2027 para este rubro, y si eso no se aumenta mínimamente al 2030, no se van a poder desarrollar nuevos negocios de cripto acá en Paraguay”, añadió Kim.

Cabe recordar que el recientemente, el gerente comercial de la ANDE, Ing. Hugo Rolón, contó que nueve criptomineras fueron dadas de baja porque no pagaban sus facturas o porque al regularizarles a la categoría, comunicaron que no querían seguir con la actividad.