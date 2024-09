PGN 2025: Endeudamiento en dólares, un riesgo constante

La cotización del dólar se apreció en cerca de 6% en lo que va del año, cotizando este lunes a G. 7.680 en el cambio efectivo y a G. 7.721 en el cambio interbancario, un valor histórico para nuestro mercado.

La apreciación del 6% en el valor del dólar frente al guaraní si bien comparativamente es inferior a la de otros países de la región, tiene su impacto en la economía local. De primera mano en la canasta de los consumidores ya se puede notar un encarecimiento de los productos importante, especialmente en bienes durables.

Por otra parte, la suba del dólar también impactará en términos del Presupuesto General de la Nación (PGN) que para el 2025 fue valuado en G. 132,9 billones, que representan unos US$ 17.558 millones al cambio de G. 7.569. Sin embargo, a la fecha el tipo de cambio ya se encuentra por encima de G. 7.700. Si el tipo de cambio se mantiene en G. 7.700, la diferencia sería de unos US$ 300 millones menos aproximadamente.

Más del 80% de la deuda en dólares

Por otra parte, un tema que preocupa es el endeudamiento de nuestro país que al primer semestre del año alcanzó los US$ 17.759,1 millones, lo que equivale al 39,3% del PIB. De esta cantidad, una mayor proporción de la deuda está en dólares: US$ 14.824,8 millones, lo que representa el 83,5% del total., esto representa también un ajuste importante con el incremento del tipo de cambio, considerando que nuestros ingresos son mayormente en guaraníes.

El endeudamiento en guaraníes equivale a US$ 2.794,6 millones, lo que representa 15,7%; mientras que US$ 118,4 millones se encuentra en yen japonés, que implica 0,7%; y US$ 21,2 millones en otras monedas, representando el 0,1% del total.

Limitar el endeudamiento en dólares

Al respecto, el economista Elías Gelay indicó que el gobierno paraguayo debería limitar su endeudamiento en dólares porque queda expuesta a los riesgos del tipo de cambio, que según la coyuntura puede darse un periodo de apreciación fuerte como el que se da actualmente.

“Toda la recaudación es en guaraníes, pero la deuda externa está en dólares. Entonces cada vez que el dólar sube a Paraguay le cuesta más la deuda, es uno de los puntos que se tiene que empezar a revisar y desarrollar canales de endeudamiento en guaraníes porque al Estado le cuesta cada vez más caro la deuda cuando el tipo de cambio sube”, advirtió el economistas.

Proceso de desdolarización

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se había explicado que en noviembre de 2023 se realizó con éxito la desdolarización de la deuda mediante la conversión de préstamos denominados en la divisa estadounidenses a moneda local, obteniendo condiciones financieras muy favorables para el país.

A esta estrategia se sumó la operación que involucró la conversión de US$ 100 millones a guaraníes a un plazo remanente de 13 años, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la última colocación de bonos soberanos efectuada en el mercado internacional, ocasión en que se subastaron bonos en guaraníes por el equivalente a US$ 500 millones, que formaba parte de un paquete de US$ 1.000 millones emitidos.