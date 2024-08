Deuda pública: ¿En qué moneda nos endeudamos más?

El informe del MEF revela que la deuda pública al primer semestre del año alcanzó los US$ 17.759,1 millones, lo que equivale al 39,3% del PIB.

La composición por monedas del endeudamiento de nuestro país presenta una mayor proporción en dólares: US$ 14.824,8 millones, lo que representa el 83,5% del total.

El endeudamiento en guaraníes equivale a US$ 2.794,6 millones, lo que representa 15,7%; mientras que US$ 118,4 millones se encuentra en yen japonés, que implica 0,7%; y US$ 21,2 millones en otras monedas, representando el 0,1% del total.

La participación de la deuda en dólares se redujo levemente en los últimos años y en guaraníes fue subiendo, en 2023 representaba la deuda en dólares representaba 85,5% y en guaraníes 13,3%, de acuerdo con los datos del MEF.

Proceso de desdolarización

El MEF, según un informe anterior, había explicado que en noviembre de 2023 se realizó con éxito la desdolarización de la deuda mediante la conversión de préstamos denominados en la divisa estadounidenses a moneda local, obteniendo condiciones financieras muy favorables para el país.

A esta estratégica se sumó la operación que involucró la conversión de US$ 100 millones a guaraníes a un plazo remanente de 13 años, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

También se agrega la última colocación de bonos soberanos efectuada en el mercado internacional, ocasión en que se subastaron bonos en guaraníes por el equivalente a US$ 500 millones, que formaba parte de un paquete de US$ 1.000 millones emitidos.