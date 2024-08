PGN 2025: Vea cuánto se endeudará el país y cuáles serán “sectores prioritarios”, según escueto informe del MEF

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, acompañado de sus principales colaboradores, entregó esta mañana copias del proyecto de ley de presupuesto 2025 al presidente del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR cartista).

En la presentación estuvo la diputada Cristina Villalba (ANR cartista), presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, entre otros legisladores de las diferentes cámaras.

La diputada Villalba este año ocupará la presidencia de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso y como vicepresidente estará el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR cartista), presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

El organismo asesor del Congreso será conformado este mes por senadores y diputados para el estudio del plan de gasto presentado por el Ejecutivo, luego a fines de octubre deberá emitir su dictamen para que en noviembre y diciembre la Cámara Baja, primero; y la Cámara Alta, después, decidan en plenaria sobre el tema.

Proyecto: más de lo mismo

Los números del proyecto fueron manejados con mucho hermetismo de parte del MEF y solo unos pocos datos adelantaron las autoridades, tal vez apuntando a sorprender con grandes anuncios de mejora del gasto público en este día en que se entregó el plan al Parlamento.

En la presentación realizada, sin embargo, no hubo sorpresas y, exceptuando los mayores recursos previstos para ejecutar los programas sociales, es más de lo mismo de años anteriores, con un elevado gasto corriente y la inversión en obras supeditada a más endeudamiento público.

Gasto público aumentará 14%

Fernández Valdovinos, luego de la reunión, en conferencia de prensa informó que el presupuesto asciende a US$ 17.700 millones, que implica un aumento del 14% con respecto al presupuesto inicial aprobado para el presente ejercicio.

Resaltó que se prevé recaudar 7,5% más que de lo previsto para el cierre del este año y que esos fondos representan US$ 870 millones más, que será distribuidos en los “sectores prioritarios”.

Anunció que a educación irá US$ 309 millones, a salud US$ 103 millones (que incluye la contratación de 1.200 personal de blanco para los nuevos hospitales que entrarán a operar), a seguridad US$ 111 millones y al programa adultos mayores US$ 46 millones más.

Endeudamiento por US$ 713 millones

Señaló que el tope de déficit fiscal será del 1,9% del PIB y que la emisión de bonos del Tesoro previsto alcanza los US$ 713 millones, lo que implica un nuevo endeudamiento para el pais, a lo que se deberán sumar los préstamos de organismos financieros internacionales previstos, cuyo monto no mencionó, para determinar el total del endeudamiento previsto en el proyecto de PGN 2025.

En este contexto, indicó que se mantendrá el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero que a través de Itaipú, la APP de la ruta PY01, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) se realizarán inversiones en infraestructura.

Cuando ABC le preguntó al ministro cuánto será el servicio de la deuda o lo que el Estado pagará por los vencimientos el próximo año, respondió que no podía tener todos los números en la cabeza y miró a sus viceministros, Óscar Lovera y Carlos Javier Charotti, quienes tampoco respondieron.

Ministro dijo que Peña debe ganar más

El ministro confirmó que no habrá aumento salarial general, sino aquellas establecidas en leyes, y volvió a reiterar que el presidente de la República, Santiago Peña (ANR cartista), debe ganar más de lo que percibe actualmente, pero que no se incluyó ningún aumento.

El año pasado Peña y Fernández Valdovinos, apenas asumido el cargo en agosto de 2023, se incluyeron millonarios aumentos salariales, también para el vicepresidente de la República, los demás ministros, viceministros y directores generales, lo que no fue aprobado por la presión ciudadana.

La cartera a cargo de Fernández Valdovinos no entregó ni un resumen del proyecto de presupuesto y menos aún el proyecto de presupuesto presentado al Congreso, como venía sucediendo en años anteriores y lo manda la transparencia en la gestión pública.

El ministro se limitó a abordar sus temas y hasta la publicación de este informe no se disponía aún del plan de gasto para 2025.