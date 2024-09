Así defendió el senador Natalicio Chase a su socio comercial, “personal clave” de empresa extranjera

El senador colorado cartista Natalicio Chase defendió esta mañana a su socio comercial, el ingeniero Reinaldo Macchi, quien figura como superintendente de la empresa mexicana Calzada Construcciones SA. Esta empresa fue beneficiada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para ejecutar el lote 3 de la Ruta de la Soberanía, por un monto de G. 384.595 millones (US$ 50,6 millones al cambio actual).

Tanto Chase como Macchi son accionistas de la empresa Jónica SA, según un informe de beneficiarios finales proporcionado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Todo apunta a que esta empresa sería subcontratista de la firma extranjera, junto con otras, para ejecutar esta millonaria obra, pero Chase no se refirió al respecto.

Este vínculo comercial y la “ayuda” del MOPC a la empresa adjudicada para que el ingeniero Macchi ocupe el cargo de superintendente han levantado las sospechas de un posible tráfico de influencias en esta adjudicación millonaria del ministerio dirigido por la ingeniera Claudia Centurión.

Sin embargo, el senador Chase defendió a su amigo y socio comercial, afirmando que no tiene relación con los contratos estatales, ya que, según mencionó, solo se dedica al sector privado en trabajos particulares.

“El ingeniero Reinaldo Macchi trabajó conmigo durante mucho tiempo. Desde que, como él dice, ‘por desgracia te volviste político’, me comentó en aquella ocasión. Yo no tengo más contrato con el Estado; no trabajo más con el Estado, me dedico exclusivamente al sector privado en lo que es mi trabajo particular”, expresó durante el programa No tiene nombre de ABC Cardinal.

Macchi postuló para el cargo de superintendente

Chase también también señaló que Macchi postuló para el cargo de superintendente, un trabajo que requiere “cuatro horas al mes” y tiene un sueldo aproximado de “ocho millones más o menos”.

“Creo que él (Macchi) tiene derecho a buscar empleo. Yo decidí ser senador; él tiene derecho... no puede ser condenado a una muerte civil por ser amigo del senador, y tendrá derecho a trabajar donde le plazca, siendo empleado, porque no es socio (de Calzada Construcciones), no es parte de la empresa y todavía no está contratado”, mencionó.

Asimismo, Chase negó que exista un conflicto de intereses e insistió que quienes trabajaron con él tienen derecho a continuar haciéndolo. “Yo no tengo más trabajo con el Estado, ni lo tendré en los próximos cuatro años. No seré contratista ni estaré vinculado a ninguna empresa, porque eso es lo que decidí como político. Quienes trabajaron antes conmigo están buscando su propio rumbo; tienen derecho a ser empleados de alguna empresa, ya sea contratista del Estado o no”, expresó.

Los otros lotes adjudicados de la Ruta de la Soberanía

Además del lote 3 que el MOPC adjudicó a la extranjera Calzada, el lote 1 fue otorgado al Consorcio TC, conformado por Construpar SA y Tecnoedil SA Constructora, representado por Guillermo Mas y Paul Sarubbi (presidentes de Capaco y Cavialpa, respectivamente), por G. 391.554 millones.

Por otro lado, el lote 2 fue concedido al Consorcio TEC, integrado por Ecomipa SA, Concret Mix SA y Tocsa SA, representado por Edgardo Wasmosy, Rubén Darío Bogarín Canale y Sara Blanco de Dose, por G. 349.929 millones. Finalmente, el lote 4 fue otorgado al Consorcio Soberano, constituido por Ingeniería de Topografía y Caminos SA (T&C), Constructora Isacio Vallejos SA y Rovella Carranza SA sucursal Paraguay, por G. 327.452 millones. Este grupo está representado por Francisco Griñó.

Según el MOPC, la carretera tendrá un total de 221 km, de los cuales 193,3 km corresponden al eje principal, 7 km a travesías urbanas y 21 km a circunvalaciones de localidades adyacentes.

El lote 1 tiene 44 km; el lote 2, 48 km; el lote 3, 53 km; y el lote 4 , 48,3 km. Se financiará con recursos provenientes de un crédito de US$ 220.000.000 otorgado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).