De US$ 1.950 millones de Itaipú, US$ 90 millones serán para seguridad, reveló su director

Aunque no supo precisar qué montos de los gastos sociales de Itaipú destinará el gobierno de Santiago Peña a cada una de las grandes áreas definidas, el director general paraguayo de la binacional, Justo Zacarías Irún, adelantó que en Seguridad la inversión será de US$ 30 millones anuales. Por consiguiente, en tres años Itaipú invertirá a través del gobierno central US$ 90 millones de los US$ 650,9 millones de recursos adicionales que se tendrán gracias a la tarifa que establecieron para este año.

En una entrevista radial, Zacarías Irún detalló que Santiago Peña habló de que serán US$ 500 millones invertidos en seguridad. De este monto, de Itaipú saldrán US$ 30 millones para cada uno de los próximos tres años. “O sea, US$ 90 millones, que van a ser invertidos paulatinamente. Comenzamos con transporte, vehículos, motos, equipamiento de seguridad, vamos a ir a refacciones de comisarías, equipos balísticos, armas, hasta canes antidrogas; un convenio enorme entre Itaipú Binacional, el Parque Tecnológico y el Ministerio del Interior”, destacó.

El jueves 19 de este mes, en el marco del Plan Estratégico de Seguridad para el Desarrollo 2023-2028, el gobierno de Peña, con el apoyo de Itaipú, entregó 250 patrulleras, 100 motocicletas y 1.500 chalecos antibalas. Zacarías Irún adelantó que estas entregas tendrán “un segundo capítulo” en menos de dos meses. “No está dando abasto el mercado nacional para atendernos de forma rápida”, aseguró respecto a las compras en grandes cantidades que están realizando.

Añadió que entregarán otras 250 patrulleras, 300 motos más (ya no para linces sino para patrullas) y 8.200 chalecos. “Seguimos el año que viene con comisarías puestas a punto, oficinas administrativas, adquisición de armas, de munición”, contó.

Para esta primera entrega de vehículos y equipos, la inversión de la binacional fue de más de US$ 12 millones, según informó la entidad en su página web.

Otros ejes de la inversión de Itaipú

Por otra parte, el director paraguayo también anunció que, antes de fin de año, habilitarán, en convenio con la Fundación Tesai y el Ministerio de Salud equipos con tecnología para la tramitación de documentos. “Nadie va a usar más receta ni papel. Va a marcar por QR su consulta en los hospitales de Coronel Oviedo y el Hospital del Sur”, indicó.

Sobre cómo utilizarán los US$ 650,9 millones, Zacarías Irún explicó que el principal gasto será en infraestructura. “Hablamos de rutas, caminos, viaductos (dos en Ciudad del Este), Tape Tuja en Asunción, la duplicación de la paralela del aeropuerto a Mariano Roque Alonso, la ruta Itakyry - Cruce Margarita, son los que recuerdo de memoria”, especificó.

En segundo lugar, habló de Salud. Dijo que se hará un Hospital Nacional nuevo, más otro dos o tres hospitales, y equipamiento de otros hospitales que están en fase de terminación edilicia.

Asimismo contó que entregarán 30 mamógrafos en octubre (en coincidencia con el Octubre Rosa de lucha contra el cáncer de mama). “El servicio público en este momento tiene poco más de 20″, reveló. Incluso, comentó que actualmente en el departamento de Concepción no existe ningún mamógrafo.

En tercer lugar, sobre los montos de inversión, dijo que está Educación, con la refacción de centros educativos y la construcción de nuevos centros de referencia, además de la adquisición de materiales para escuelas y colegios. “Estimo que en infraestructura, salud y educación va a ser más que en seguridad”, mencionó.

Para la primera infancia destacó que hay otros US$ 50 millones a US$ 70 millones de inversión en centros de atención, pero que no recordó bien las cifras. “Paraguay va a tener 70 centros de atención a los chicos en su primera infancia. Hermosos centros diseñados por expertos del área para que desde los seis meses hasta los seis años, los chicos puedan prepararse para después llegar a la etapa escolar”, comentó.

Consultado sobre la inversión que realizarán para la infraestructura de la ANDE, Zacarías Irún se limitó a responder que a la empresa estatal de electricidad se le compensa con la tarifa acordada en US$ 19,28 kW-mes, es decir que no absorbe la suba de tarifa.

“Este año le hemos dado una última parte de un convenio vigente de 50 millones de dólares, de un convenio anterior. Todavía existe alguna buena parte por definir por el presidente de la República. No todo sale de Itaipú. El presidente está haciendo algunos juegos con su gabinete y con el equipo económico, de tal forma que lo que hace Itaipú, no hace con el otro dinero, y lo que no hace Itaipú se hace con el otro dinero” (sic), manifestó.