Incertidumbre sobre los US$ 650,9 millones adicionales para gastos sociales de Itaipú

El gobierno de Santiago Peña no ha informado cómo ejecutarían los US$ 650,9 millones adicionales que recibirá de Itaipú en concepto de gastos sociales, durante este año y los próximos dos años respectivamente, lo que totaliza US$ 1.952,7 millones. Estos fondos provienen la tarifa acordada con Brasil el año pasado, de US$ 19,28 kW/mes por la potencia de Itaipú hasta 2026.