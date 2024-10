Pedro Halley: jubilación VIP de parlamentarios es un “adefesio” jurídico y social

Pedro Halley contó que mientras los parlamentarios aprobaban la inyección financiera necesaria para reforzar sus jubilaciones VIP, los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) se manifestaron frente al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) reclamando un trato más digno para los jubilados que no llegan ni al salario mínimo, que no les alcanza para vivir, sin remedios, sin atención médica eficiente, con una jubilación que se deprecia cada año.

“Esas jubilaciones de esa magnitud, con esa característica que aprobaron y que tienen, es una vergüenza, no hay otra definición. No puede ser que haya 125 paraguayos privilegiados con jubilaciones con haberes de retiro de ese nivel y en IPS tenés cerca de 30.000 jubilados viviendo al borde de la miseria”, criticó.

Agregó que los G. 3.500 millones necesarios para financiar la jubilación VIP de los parlamentarios no salen del gobierno, ni de Santiago Peña, salen del bolsillo de la ciudadanía, de quienes aportan al IPS 30 años y ahora deben aportar vía impuestos para la jubilación de los parlamentarios.

“En la caja fiscal tenés una situación caótica en la que muchos maestros, a pesar de todas las ventajas que se le dieron en los años anteriores, policías, militares tienen jubilaciones paupérrimas, funcionarios públicos, los jubilados de la Caja Municipal acampando sobre Presidente Franco para ver si cobran el próximo mes. En ese contexto, un grupito de 125 paraguayos que no son trabajadores, son cargos electivos, no tienen un empleador, la figura de la jubilación no es adecuada para ese colectivo”, cuestionó.

Jubilación de parlamentarios riñe con principios de seguridad social

Halley afirmó que la jubilación VIP de los parlamentarios riñe con los principios fundamentales de la seguridad social, que cuando es contributiva implica una relación de trabajo entre un empleador y un trabajador, y cuando es de fondo común, que es el que tiene la caja parlamentaria también, es un engendro, es un híbrido, porque ahí no hay empleador, no hay aporte patronal.

“Tenés una situación financiera que es la que hay que mirar bien porque no estoy seguro de cuántos beneficiarios ya tiene la caja parlamentaria, creo que duplica la cantidad de aportantes, o sea, las relaciones activo pasivo ahí ya es negativa. Creo que un adefesio jurídico social que debe ser revisado profundamente para que esos señores aporten, si es que quieren un haber de retiro, no una jubilación”, señaló.

Insistió en que no se dan las características de una caja jubilatoria, ya que es insostenible, considerando que el único programa que es sostenible en el tiempo es el de IPS, con una reserva importantísima de dinero y con una reserva demográfica todavía más importante de la gente que no entró todavía al sistema.

“En ese contexto miramos las demás cajas en caída libre y ahí aparece una cajita de 120 y tantos aportantes que es un contrasentido, no tiene justificación. Hay demasiadas inequidades y lo más triste es que el sector legislativo, que es el que debería dar las pautas para restaurar la equidad, por lo menos en un sistema previsional tan heterogéneo, al contrario, da una señal de autoritarismo”, lamentó.

A Peña no le importan los jubilados, si los recursos

Pedro Halley hizo una dura crítica a Santiago Peña, Presidente de la República, a quien acusó de no importarle los jubilados, sí los recursos previsionales.

“Yo particularmente no espero de Peña mucho en términos de bienestar o de estar mejor de los jubilados, nos ha dado muestras, desde que asumió, de que la tercera edad le calienta un comino, lo que sí le importa son los recursos previsionales, administrarlo a través del superintendente de jubilaciones que se está reglamentando”, fustigó.

Crítico que el déficit de la caja fiscal, que administra el Estado, deba ser cubierto con dinero de la ciudadanía, no así con los aportes, los cuales no son suficientes, por lo que la misma está en quiebra técnica.

“Ahí vos tenés la caja de los militares es uno de los tres programas deficitarios de la caja fiscal que administra el Estado. Se puede decir inclusive en quiebra técnica ¿por qué?, porque lo que entra como aporte, que debe ser suficiente para pagar los beneficios, no alcanza a cubrir ni la mitad de los beneficios y ¿cómo se cubre entonces?, porque siguen cobrando los jubilados funcionarios públicos, militares y policía, siguen cobrando y se paga con tus impuestos, con tu IVA, con tu IRP”, criticó.

Agregó que para que un sistema de aporte colectivo, como el de IPS, funcione a largo plazo, lo importante es la formalización, porque se sostiene con quienes ingresan al sistema de aportes, considerando además la base demográfica del país.