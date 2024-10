En 6 minutos, Diputados sanciona autoasignación de G. 3.500 millones para “jubilación vip”

Con 38 votos a favor y 4 en contra, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley para reprogramar fondos por G. 3.500 millones a fin de subsidiar de la Caja de Jubilaciones Parlamentaria, que precisamente se encuentra en déficit porque, a diferencia del ciudadano “común”, establece un régimen de “jubilación vip” para los senadores y diputados, que solo con 10 años de aporte (dos periodos) ya pueden acceder al 60% de pensión con base en la dieta (G. 32.774.840).

“No solamente me parece, sino soy un convencido de que tenemos que salir un poco de nuestro ámbito de confort y medir un poco el termómetro afuera. Me parece que no es oportuno su análisis en este momento. Me parece que no corresponde existiendo tantas otras necesidades en el país, mientras sigamos teniendo ciudadanos muriendo en los pasillos, gente que no pude salir de sus casas porque son asaltadas al salir para ir a trabajar, gente que tiene que migrar a otros países buscando mejores horizontes, no me parece absolutamente razonable siquiera llevar adelante una discusión de esta naturaleza”, sostuvo del diputado Diosnel Aguilera (PLRA, C), uno de los pocos que se opuso al proyecto.

Otro crítico fue el diputado Rubén Rubin (Ex Partido Hagamos), que dijo que no son los únicos que cuentan con una “jubilación vip”, sino que las diferentes Cajas Fiscales representarán un déficit anual de US$ 750 millones al año a ser subsidiado con el dinero de los contribuyentes.

“Me parece inmoral, me parece una vergüenza, un mal uso de la plata del contribuyente y jamás voy a acompañar un proyecto así. Cada uno se paga su jubilación. Si hay un déficit ya no es un derecho, quiere decir que son privilegios que tienen diferentes cajas”, sostuvo, adelantando su voto en contra.

Este mencionó que “haciendo uso de un discurso populista, (la clase política) prometió a muchísimos sectores de la Función Pública, una jubilación vip -no tan vip como la parlamentaria- pero que le cuesta al pueblo paraguayo más de US$ 250 millones por año, nos vino a explicar el ministro (de Economía) Carlos Fernández Valdovinos, y muy probablemente a corto plazo nos va a costar US$ 750 millones al año: un tren de cercanías por año, un proyecto ‘Hambre Cero’ por año, eso es lo que vamos a estar utilizando de la plata del contribuyente para pagar la jubilación del sector público”.

El proyecto de ley “que autoriza la transferencia de créditos entre actividades del Congreso Nacional, transferencia de créditos del Congreso Nacional a la Cámara de Senadores y amplía la descripción del clasificador presupuestario de ingresos, gastos y financiamiento, aprobado por Ley N° 7228/2023, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2024″ ahora pasa a manos del presidente Santiago Peña para su promulgación o veto.