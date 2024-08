Debaten eliminar máquinas de votación en elecciones

El senador Éver Villalba (PLRA), uno de los impulsores del proyecto de ley que elimina las máquinas de votación electrónicas, arrancó la reunión cuestionando la falta de participación de parte de un representante de la Justicia Electoral en la audiencia, que coincidía con la Reunión Interamericana de Autoridades Electorales en la Conmebol.

“Hay mucha desconfianza en nuestro sistema electoral, y es fundamental que el Tribunal Superior de Justicia Electoral escuche estas preocupaciones. No hay fanatismo por un modelo u otro, pero coincidimos al 100% en que falta transparencia”, afirmó.

Villalba mencionó que US$ 30 millones cuesta alquilar las máquinas de votación, mientras que la compra de las mismas tendría una erogación de US$ 100 millones a diferencia de las papeletas que tendrían un costo más económico, apenas US$ 2 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La gente pide votar con papeletas, dice Yolanda Paredes

La senadora Yolanda Paredes (CN), indicó que la ciudadanía pide volver a las papeletas por la desconfianza en las máquinas y porque no sabe utilizarlas. Sin embargo, dijo que si no existen miembros de mesa comprometidos, no podrán con las papeletas y las máquinas.

Lea más: Senador defiende retornar a las papeletas para las elecciones

Afirmó que en cuatro días es imposible que se puedan auditar las máquinas como planteó la Justicia Electoral en las pasadas elecciones. “Hay muchas cosas extrañas que no podemos volver a repetir en las elecciones municipales”, dijo.

Otros participantes piden ir más allá de la eliminación de las máquinas de votación y que se apunte a una reforma del Código Electoral, sobre los miembros de mesa, voto asistido, etc.