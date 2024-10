¿A cuánto ascienden las reservas monetarias del país?

De acuerdo con los datos del anexo estadístico del Banco Central del Paraguay (BCP), las Reservas Internacionales Netas (RIN) totalizaron al cierre de setiembre último, US$ 9.873 millones, que representa una baja de casi 5% con respecto, al mes anterior (agosto) cuando los ahorros del país sumaron US$ 10.311 millones.

Según se puede observar en el registro del BCP, en el lapso de un mes, las reservas monetarias sufrieron una reducción de US$ 438 millones, mayormente por las intervenciones del Banco Central del Paraguay (BCP) para contener una mayor suba en la cotización del dólar frente a la moneda nacional.

Inyecciones del BCP e impacto en el tipo de cambio

En el mes de setiembre último, el BCP inyectó unos US$ 170,6 millones en el circuito financiero, esto mediante dos vías. Por un lado mediante las ventas compensatorias por cuentas que tiene depositado el Ministerio de Economía en el BCP por un total de US$ 48 millones, mientras que las intervenciones directas fueron por más de US$ 122 millones en el último mes. Igualmente, e tipo de cambio cerró en su nivel más alto en lo que va del año, cercano a los G. 7.800.

En la jornada de este martes, la divisa cerró levemente a la baja y se cotizó a G. 7.735 en el cambio efectivo y a G. 7.800 en cambio interbancario o mayorista.

Composición de las reservas

Las reservas internacionales están compuestas principalmente en dólares estadounidense, por valor de US$ 8.978 millones, o sea el 90% de las RIN.

En cuanto a la participación en oro, del informe se desprende que representa el 7% del total de las RIN equivalente a US$ 698 millones, el restante 3% son reservas en el FMI y otros por US$ 63,5 millones.