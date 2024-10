PGN 2025: MEC anuncia reorganización de escuelas con menos de 50 alumnos

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso lleva a cabo hoy su quinta audiencia informativa para el análisis del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 30 de agosto.

El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Fernando Ramírez, fue el primero en exponer en la sesión ante los miembros de la bicameral, de las 12 autoridades convocadas para hoy.

El MEC arrancó el año con un presupuesto de poco más de G. 9 billones (US$ 1.198,1 millones al cambio presupuestado), al mes de agosto aumentó a G. 9,1 billones (US$ 1.201,4 millones) y para el próximo año tiene asignado G. 9,7 billones (US$ 1.289 millones).

La propuesta de presupuesto para el MEC presentada por el Ejecutivo, comparando con el presupuesto 2024 aprobado inicialmente representa un aumento del 7,5% y con relación al vigente es del 7,2%.

Reorganización de escuelas

El ministro del MEC explicó los grandes números del proyecto de presupuesto y en ese escenario, indicó que las grandes obras quedarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el mejoramiento a cargo de la institución que dirige.

Señaló que se prevé el mejoramiento en promedio de 1.268 locales escolares por año (se estima intervenir 5.072 locales escolares en 2028).

Ramírez adelantó a los legisladores de la comisión bicameral la presentación de un proyecto de ley de reorganización de las escuelas del país. También pidió que lo acompañen.

Explicó que más de 3.000 escuelas tiene menos de 50 alumnos, pero dentro de esto hay que distinguir aquellas con 20 o 30 alumnos que son necesarias porque cumplen una función social y es la única opción en el lugar que tienen los chicos y eso no se discute. Sin embargo, argumentó que hay muchas escuelas con menos de 50 alumnos que están a media cuadra de otras que tienen 200 y con mayor infraestructura.

Dijo que la intención es reorganizar estas escuelas mencionadas, para que puedan ser absorbidas por otras escuelas que tienen una mayor infraestructura y aseguró, que con esta reorganización, no se dejará a nadie afuera.

Cargos y críticas de legisladores

El Ministerio de Educación, según la exposición del ministro Ramírez, cuenta con 78.182 docentes, 4.281 administrativos y 122 contratados.

La propuesta para el próximo año también contempla un incremento en el salario de los docentes, que representará G. 233.186 millones y, además, se mantendrá el pago del escalafón docente.

Con respecto a los nombramientos de docentes, algunos parlamentarios cuestionaron en la audiencia que los concursos que se realiza el MEC terminan favoreciendo siempre a los colorados, a pesar de que muchas veces tienen menos preparación que otros.

En ese contexto, el senador liberal Líder Amarilla, le señaló al titular del MEC que se nombre a los mejores aunque sea de otro partido político, que no se excluya a los docentes liberales si estos están mejor preparados por el solo motivo de ser liberal.

Además, se criticó la falta de apoyo a escuelas del interior, infraestructura deficiente, la necesidad de una reforma educativa, la preocupante deserción escolar, que los alumnos al terminar el colegio tienen problemas para ingresar a la universidad por el bajo nivel de preparación, la deficiente formación de los docentes y que terminan masivamente aplazados en los concursos que realiza el MEC, entre otras observaciones efectuadas en las casi tres horas de audiencia del ministro Ramírez.