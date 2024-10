PGN 2025: Bicameral recibe hoy a ministros y rectores de universidades

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso cierra esta semana las audiencias informativas y luego empezará a debatir sobre las modificaciones a ser introducidas al proyecto de presupuesto 2025.

El organismo asesor debe emitir su dictamen el lunes 28 y elevar su recomendación a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, instancias en donde se decidirá sobre la aprobación o el rechazo del plan de gasto.

La agenda prevé para esta semana dos audiencias más: hoy con dos ministros del Poder Ejecutivo y diez rectores de las universidades públicas del país; y el próximo jueves 17, en principio, cerrará con el Ministerio de Salud Pública.

Los convocados para este lunes son los siguientes: a las 10:00 abrirá el ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez; y las 11:30 estará la rectora de la Universidad Nacional de Asunción, Zully Vera.

Luego la audiencia continúa a las 13:00, con los rectores de las universidades nacionales del interior; y, finalmente, a las 14:30, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.

Aumentos solicitados

Hasta el momento los aumentos solicitados a la Comisión Bicameral de Presupuesto ronda los G. 985.931 millones (US$ 130,2 millones al tipo de cambio presupuestado), por encima del monto que les fue asignado por el Poder Ejecutivo a las instituciones que reclaman, según los números presentados en las audiencias informativas.

Los pedidos fueron realizados por el Ministerio Público o Fiscalía, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la Corte Suprema de Justicia y la gobernación del Departamento Central.

A este grupo se suman otros pedidos que fueron planteados sin decir los montos, por lo menos durante la audiencia no se hizo público, como el caso de la Contraloría General de la República y las 17 gobernaciones departamentales.

También se puede incluir en este grupo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, aunque en este caso fueron los parlamentarios que se manifestaron a favor de aumentarle el presupuesto, principalmente para el apoyo a la agricultura familiar.

Proyecto de presupuesto Ejecutivo

El proyecto de presupuesto que se toma como referencia para el estudio es el presentado por el Ejecutivo, teniendo en cuenta que es el poder administrador y como tal realiza las proyecciones de ingresos para financiar los gastos.

El proyecto de presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo a fines de agosto asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones al tipo de cambio presupuestado), de este monto total a la administración Central le corresponde G. 69,1 billones (US$ 9.138 millones) y a las entidades descentralizadas G. 63,7 billones (US$ 8.418 millones).

El gasto público total para el próximo año aumenta G. 16,3 billones (US$ 2.153 millones), monto que equivale a 14% más con relación al presupuesto 2024 aprobado.