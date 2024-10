Fernández Valdovinos anuncia cambios en Conajzar

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, anunció ayer la presentación al Congreso de un proyecto de ley para que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) pase a depender de otra entidad, hecho que permitirá un mejor control sobre los juegos y el aumento de la recaudación.

Fernández Valdovinos participó el último lunes de la audiencia informativa de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, en la que dio detalles del plan de gastos del MEF para el ejercicio 2025, además respondió preguntas sobre la deuda pública y habló del proyecto de modificación de la referida comisión nacional.

La Conajzar fue creada por Ley 1.016/1997 y tiene a su cargo la planificación, el control y la fiscalización de los juegos de azar, así como de las actividades de las personas físicas o jurídicas dedicadas a su explotación.

El ente funciona bajo la dependencia del Ministerio de Economía, está integrada por cinco representantes de diferentes sectores: del MEF, Carlos Liseras, que preside el organismo; también de las gobernaciones, de las municipalidades, del Ministerio del Interior y de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).

En principio se manejaba un plan de reforma de la ley de la Conajzar para convertirla en una Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar) con el objetivo de centralizar el otorgamiento de licencias, con autonomía en las decisiones y autarquía.

Consejo pasará a depender de la DNIT

El ministro de Economía, sin embargo, anunció a los parlamentarios de la bicameral que remitirán a consideración del Congreso el proyecto de ley para que Conajzar pase a depender de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Fernández Valdovinos argumentó el cambio señalando que existe mucha información que se pueden cruzar en materia de juegos de azar y esta decisión redundará en un mayor ingreso para el Estado.

A su criterio, ese acierto tuvieron con la DNIT al usar tecnología e intercambio de información, que generaron aumentos en la recaudación de los impuestos.

“Creemos que también en los juegos de azar vamos a tener incrementos en la recaudación una vez que pongamos la Conajzar dentro de la DNIT y tengamos ese intercambio de información entre aduanas, lo que era la SET (impuestos internos) y la Conajzar específicamente”, explicó el ministro.

La Conajzar pasará a depender de la DNIT, cuyo titular es Óscar Orué, una institución que fue creada en agosto del año pasado mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), dependiente del entonces Ministerio de Hacienda, hoy MEF, y de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), dependiente directamente de la Presidencia de la República.

El ministro Fernández Valdovinos no dio mayores detalles del proyecto de ley, no habló de si se mantendrá el consejo o no, tampoco si incluiría otras modificaciones de la Ley N.º 1.016/1997, “Que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar”.