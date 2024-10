Operadores de juegos de azar lamentan falta de participación en proyecto de reforma de ley que les afecta

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, anunció que presentará al Congreso un proyecto de ley para que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) pase a depender de otra entidad, con el fin de que obtener un mejor control sobre los juegos y conseguir un aumento de la recaudación, dijo.

Las declaraciones las había dado el lunes 14 de octubre último, durante audiencia informativa de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, ocasión que brindó detalles del plan de gastos del MEF para el ejercicio 2025.

El ministro informó que remitirá el anteproyecto de ley para que Conajzar pase a depender de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuyo titular es Óscar Orué. Argumentó que existe mucha información que se puede cruzar en materia de juegos de azar y que esta decisión redundará en un mayor ingreso para el Estado.

Quieren incrementos en recaudación por los juegos

“Creemos que también en los juegos de azar vamos a tener incrementos en la recaudación una vez que pongamos la Conajzar dentro de la DNIT y tengamos ese intercambio de información entre aduanas, lo que era la SET (impuestos internos, entonces también a cargo de Óscar Orué) y la Conajzar específicamente”, afirmó el ministro de Economía.

Precisamente, en el pasado la Fiscalía llegó a investigar la adjudicación de la quiniela a una empresa aparentemente morosa del Fisco.

En el llamado de Conajzar para adjudicar dicho juego, que luego derivó en el contrato 2020-2025, la empresa adjudicada fue TDP (de Álvaro Wasmosy Carrasco). Esta había presentado su certificado de cumplimiento tributario emitido por la SET pero según esa institución, correspondía verificar el cumplimiento de tasas, cuyo cobro estaba a cargo de Conajzar.

En ese entonces, Orué aseguró que la compañía debía unos US$ 5 millones por la adjudicación del contrato anterior, pues también tuvo a su cargo durante el período 2015-2020 la explotación del mismo juego. Finalmente, en julio pasado, Orué reportó que la compañía pagó su obligación.

¿Cuál es la postura de empresarios del sector?

Lorena Rojas, de la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), lamentó que el gobierno del presidente Santiago Peña no haya convocado a los gremios del rubro para la discusión de una nueva normativa en juegos de azar.

Recordó que se venía conversando con referentes del gobierno y que en su momento se habló de dar autonomía y autarquía a la Conajzar, lo cual todo el sector privado apoyó.

“La realidad es que en Paraguay no hay estadísticas sobre juegos patológicos, lavado de activos a través de los juegos, no tenemos estadísticas de máquinas ni de juegos online. No hay datos”, dijo.

Agregó, sin embargo, que es una pena que el sector privado no haya sido convocado, pese a que a través de sus operaciones tiene la experiencia para poder aportar información a la hora de hacer una norma. “Realmente es lamentable, pero hoy necesitamos ya una nueva ley”, señaló.

Entre las principales objeciones a la normativa vigente, la Ley N° 1016/1997 del Régimen de Juegos de Azar, mencionó que es necesario desmonopolizar los juegos de azar, que hoy se mantiene principalmente para las apuestas deportivas y la quiniela. También hace falta dar fuerza legal para perseguir los juegos clandestinos. Sobre este último, a modo de ejemplo, se mencionó que las salas de juegos de azar son habilitadas por los municipios y en caso de que operen de forma clandestina, es la municipalidad la que tiene la potestad de sancionar.

“Devastados por el juego ilegal”

Asimismo, la Conajzar no cuenta con suficiente personal ni infraestructura para controlar los juegos de azar del país. Tampoco dispone de recursos propios, denunció.

“Paraguay necesita de forma urgente un ente regulador con decisión propia, estamos siendo devastados por el juego ilegal. De qué manera puede hacer frente a las denuncias, si hoy la Conajzar no tiene decisión propia, no tiene personería jurídica y tiene 20 personas”, recalcó.

Monopolio y nueva licitación

Hace meses que en la Cámara de Diputados se intenta tratar la eliminación del monopolio de juegos de azar, que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión Nacional de Competencia (Conacom). Esto atendiendo que ya se encuentra próximo el nuevo llamado para la concesión de la quiniela, y al parecer, será nuevamente de concesión exclusiva.

“Los tiempos (para la modificación de la ley antes del llamado) ya no dan”, lamentó.

Seguidamente, recordó que existen exigencias del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para Paraguay sobre controlar el flujo de dinero en los juegos de azar. “Es una normativa que tiene que ser cumplida por parte de los operadores como sujetos obligados que tienen una inversión muy importante”, destacó.

Por otra parte, Rojas observó la falta de previsibilidad en las inversiones para el sector privado.

“Cuando queremos hablar del retorno de inversión, de qué manera vamos a hacer eso, siendo que no tenemos la menor esperanza de contar con una nueva ley a fin de año. No ha sido presentada en forma oficial”, opinó.

Por otra parte, mencionó que el rubro va a ser favorecido si no existen privilegios, si el cumplimiento de la ley se exige a todos por igual y si hay celeridad a la hora de denunciar. “Hoy Conajzar no nos puede dar eso porque no tiene estructura”, puntualizó.

“Nosotros tenemos un presidente de la Conajzar que no tiene la menor forma (de atender las citadas situaciones). Puede tener el buen ánimo, puede tener la decisión, pero no tiene elementos para poder de forma efectiva impulsar el desarrollo de nuestra actividad”, aseguró.