Sepa cuántas veces actuó el control de emergencia del sistema interconectado con hidroeléctricas

Varios profesionales de la Dirección Técnica de Itaipú participaron del XV Seminario del Sector Eléctrico Paraguayo (SESEP), organizado por el Comité Nacional Paraguayo del CIGRE, en alianza estratégica con la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), más el auspicio de Itaipú.

En el evento que finalizó ayer, el Ing. Alfredo Mezger, de la División de Estudios Eléctricos y Normas, dependiente de la Superintendencia de Operación de la Central Hidroeléctrica Itaipú (OPSE.DT), expuso sobre el desempeño del Sistema Interconectado Paraguayo (SIN-PY) ante contingencias.

El funcionario contó que en los primeros 20 meses de operación interconectada se registraron 39 actuaciones lógicas de los esquemas de control de emergencia, abriendo la interconexión Itaipú/ANDE/EBY (Entidad Binacional Yacyretá). Es decir, se cortó el servicio eléctrico esa cantidad de veces, por protección.

En su exposición mostró que 24 ocurrencias (61%) fueron en el SIN-PY, 1 de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), 1 de la Central Hidroeléctrica Itaipú (CHI), 7 eventos en el SIN-BR (sistema brasileño) y 6 eventos en el SADI (sistema argentino). Asimismo, mencionó que 14 ocurrencias estuvieron relacionadas con las líneas de 500 kV del SIN-PY.

Mayor exposición del sistema paraguayo

Entre las conclusiones de su trabajo, el profesional puntualizó que la operación unificada del SIN-PY resulta en una mayor flexibilidad para el aprovechamiento energético, pero deja expuesto al sistema eléctrico a una mayor cantidad de perturbaciones. Para permitir una operación segura, fue necesaria la implantación de varios esquemas de control de emergencia en el SIN-PY, comentó.

Por su parte, el Ing. Leonardo Sosa, de la OPSE.DT de Itaipú, se refirió a una perturbación ocurrida el 26 de setiembre de 2023, ocasión en la que se verificó una actuación correcta del Esquema de Control de Contingencias en la ANDE (Eccande). Destacó que la operación demostró la aplicación y funcionamiento adecuados del sistema de protección, asociado a una interconexión internacional. Los resultados indicaron que los estudios preoperacionales fueron adecuados para la definición de ajustes y las condiciones límites de operación.

Cabe recordar que desde la ANDE habían destacado que con la implementación del Eccande se lograría darle mayor confiabilidad al sistema eléctrico paraguayo y, sobre todo, a los usuarios. “Es un día histórico para el sector eléctrico paraguayo, fruto del trabajo conjunto y coordinado entre la ANDE, Itaipú y Yacyretá, apuntando a un mejor servicio para el mercado nacional y la integración eléctrica regional”, decía el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, en el momento de su puesta en servicio, el 7 de diciembre de 2022, ante la presencia del entonces mandatario, Mario Abdo Benítez.

Recordó también que el año anterior (2021) debieron efectuar 34 cortes en el sistema para la transferencia de carga de una hidroeléctrica a otra, lo cual, a partir de la fecha de entrada en operación de Eccande, ya no se respete.

Cómo funciona el Eccande

El exgerente técnico de la ANDE, Ing. Miguel Báez, había explicado que la empresa estatal de electricidad puede meter o sacar del servicio el Eccande, según su conveniencia operativa. Y que si se va a trabajar sobre un sistema delicado, es conveniente desconectarlo.

“Si vas a tocar el sistema de protección y te hace disparar el Eccande, te corta (la energía a) la mitad del Paraguay por una falla de disparo de protecciones. Normalmente, cuando se toca el sistema de protección, los esquemas se dejan fuera de servicio. Es una práctica muy común en sistema de potencia”, explicó en su momento. El Ing. Báez agregó que cuando todo está operando normalmente, el Eccande solo está respaldando y “mirando”, pero que cuando hay un problema en el sistema, lo detecta y está programado para evitar que el daño llegue a equipos, por lo que corta la carga, es decir interrumpe el servicio eléctrico.

“La gente entiende mal, piensa que el Eccande, cuando está en servicio, no se tiene que cortar carga. Y no es así. El Eccande no corta carga programada, si cuando ocurren eventos”, reiteró en aquella oportunidad el Ing. Báez.

La puesta en servicio del Eccande se atrasó dos años debido a la pandemia, según la ANDE. Este sistema de interconexión y sincronización de las centrales hidroeléctricas Itaipú, Yacyretá y Acaray requirió una inversión de US$ 7.000.000, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contrapartida de la ANDE. El trabajo estuvo a cargo del Consorcio Siemens-Rieder 500 kV.

Veintena de trabajos de Itaipú

Carolina Villasanti, de la Dirección Técnica de Itaipú y coordinadora del seminario, explicó que los especialistas de la binacional presentaron 24 trabajos que fueron exhibidos durante el seminario. Resaltó que con este aporte intelectual se logró el objetivo del evento, que fue el intercambio de experiencias con los demás participantes.

Añadió que, dentro del convenio que tiene la entidad con el Parque Tecnológico Itaipú-Paraguay (PTI-PY), en conjunto con la Universidad Corporativa Itaipú (UCI), también presentaron estudios sobre innovación y tecnología.

“Itaipú apoya fuertemente el intercambio de experiencias entre los profesionales del sector eléctrico y de la academia. En esta ocasión fueron presentados trabajos de muy alto nivel técnico, que luego de ser presentados en el SESEP van al seminario regional iberoamericano del CIGRE y, también, si son seleccionados van a la Bienal de París, donde esos trabajos técnicos compiten con otros a nivel mundial”, comentó.

En ese sentido, mencionó que en la edición 2024 de la Bienal, realizada en agosto último, cuatro trabajos de Itaipú fueron seleccionados tras un riguroso proceso de evaluación.