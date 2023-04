Eccande está fuera de servicio por trabajos en la Estación Botánico

La ANDE puso en servicio el 7 de diciembre del año pasado su Esquema de Control de Contingencias (Eccande) que permite la integración segura del Sistema Interconectado Nacional con las centrales hidroeléctricas de Itaipú, Acaray y Yacyretá. Pero desde hace 10 días lo retiraron del servicio, porque técnicos de la empresa estatal están realizando trabajos de adecuación en la Estación Puerto Botánico, especialmente en la parte de protecciones.

“Durante los trabajos no conviene tener el esquema (Eccande) en actuación, porque cualquier señal que salga del sistema de protección, puede hacer disparar todo el sistema eléctrico. Por precaución, durante los trabajos está fuera (de servicio)”, explicó el gerente técnico de la empresa estatal, Ing. Miguel Báez.

Añadió que como están tocando los sistemas de protección se puede enviar un disparo, que es una señal indebida, y que puede quitar carga, es decir, cortar el suministro eléctrico.

El Ing. Báez explicó que es normal que durante este tipo de trabajos saquen el Eccande de servicio.

Revisando y corrigiendo

El funcionario agregó que el Eccande está fuera de servicio desde el 11 de abril último, cuando un hombre cortó un cable en esa estación con la intención de robarlo y causó un cortocircuito que inclusive dañó equipos. En esa ocasión se instaló un nuevo transformador y, además, están revisando las protecciones para darle más confiabilidad.

Al respecto, el gerente técnico mencionó que en el sistemas de protección hay algunos comportamientos extraños. “Están los técnicos trabajando allí y desde esa vez (11 de abril) el esquema está fuera y hasta que terminen los trabajos de Puerto Botánico, que creo que en una o dos semanas más terminan”, añadió. Detalló que ante los intentos de robo de cables, la protección tiene que quitar fuera de servicio el equipo pero no dañarlo, como lo está haciendo ultimamente.

Cómo funciona el Eccande

Acerca del funcionamiento del Eccande, el Ing. Báez explicó que la ANDE puede meterlo o sacarlo del servicio según su conveniencia operativa. “Si en Itaipú tengo mucho excedente, puedo quitar el Eccande y cargar todo el sistema sobre Itaipú para aprovechar la energía barata que hay. Pero si se llega a dar lo contrario, en Itaipú no hay nada, entonces conecto el Eccande y todo lo que me falte de Itaipú puedo traer directamente de Yacyretá, pero depende de las condiciones que tenemos en cada momento. No es que el Eccande entra y no tiene que salir más. Es dinámico”, putualizó.

Asimismo, reiteró que si van a trabajar sobre un sistema delicado, le conviene a la ANDE desconectar el Eccande. “Si vas a tocar el sistema de protección y te hace disparar el Eccande, te corta (la energía a) la mitad del Paraguay por una falla de disparo de protecciones. Normalmente, cuando se toca el sistema de protección, los esquemas se dejan fuera de servicio. Es una práctica muy común en sistema de potencia”, repitió.

El Ing. Báez agregó también que cuando todo está operando normalmente, el Eccande solo está respaldando y “mirando”, pero que cuando hay un problema en el sistema, lo detecta y está programado para evitar que el daño llegue a equipos, por lo que corta la carga.

“La gente entiende mal, piensa que el Eccande cuando está en servicio, no se tiene que cortar carga. Y no es así. El Eccande no corta carga programada, sí cuando ocurren eventos”, reiteró el gerente técnico de la empresa estatal de electricidad.

Sistema costó US$ 7 millones

La puesta en servicio del Esquema de Control de Contingencia de la ANDE (Eccande) se atrasó dos años debido a la pandemia, según la ANDE. Este sistema de interconexión y sincronización de las centrales hidroeléctricas Itaipú, Yacyretá y Acaray requirió una inversión de US$ 7.000.000, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y contrapartida de la ANDE. El trabajo estuvo a cargo del Consorcio Siemens-Rieder 500 kV.