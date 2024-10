Ejecución de préstamos alcanzó 48,5%

Paraguay tiene en ejecución 59 préstamos, que fueron otorgados por diez organismos financieros internacionales entre los años 2014 y 2023.

Los principales acreedores son: CAF Banco de Desarrollo de América Latina, con un total de US$ 2.166 millones; le sigue el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con US$ 1.750 millones; Fonplata, con US$ 817 millones; y el Banco Mundial, con US$ 420 millones.

La cartera crediticia en ejecución al tercer trimestre del año asciende a US$ 5.635 millones y lo ejecutado llego a US$ 2.735 millones, que representa el 48,5%, de acuerdo con los datos del MEF.

En el listado no aparece aún en ejecución ningún préstamo contratado en el presente ejercicio, atendiendo que algunos continuarían en proceso de implementación y otros se encuentran en estudio en el Congreso.

Un informe al mes de agosto del Ministerio de Economía da cuenta de que están en gestión de aprobación en el Parlamento préstamos por valor de US$ 1.408 millones.

Ejecutivo espera financiamiento del FMI

Aunque en este último informe no se incluye el del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Poder Ejecutivo solicitó en julio su aprobación para cubrir los gastos presupuestados.

El FMI otorgó una línea de financiamiento en Derechos Especiales de Giro equivalente a US$ 400 millones, bajo el programa “Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad”, firmado con el gobierno.

La entidad financiera aprobó un primer desembolso de US$ 100 millones este préstamo total y el resto irá liberando en la medida que el Ejecutivo cumpla con los programas de reformas acordadas.

Deuda total al mes de agosto

Según las estadísticas de la cartera de Economía, al mes de agosto el endeudamiento total asciende a US$ 17.806 millones, monto que representa 39,4% del PIB.

De este monto total, a la administración central le corresponde US$ 15.989,5 millones, que equivale a 35,4% del PIB; y a las entidades descentralizadas US$ 1.816,4 millones, que equivale a 4% del PIB.

Al endeudamiento en préstamos otorgados por organismos financieros internacionales, se suman la emisión de bonos del Tesoro, que cada año el Ministerio de Economía coloca en el mercado internacional y nacional para financiar el presupuesto.