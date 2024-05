Deuda pública: nivel de ejecución de préstamos externos fue del 45,9%

El informe de la cartera de Economía sobre la situación de la deuda pública al mes de abril, incluye datos de los diferentes proyectos financiados por los organismos internacionales y las instituciones públicas del país encargadas de su ejecución.

Son 61 proyectos aprobados entre los años 2014 y 2023 por siete organismos multilaterales (BID, Banco Mundial, CAF, Fonplata, FIDA, OFID y BEI) y cuatro bilaterales oficiales (ICO, AECID, JICA y KFW).

Entidades públicas con más préstamos

Los proyectos son ejecutados por 15 entidades públicas, pero la mayor parte está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para infraestructura vial, construcción de viviendas, agua potable y saneamiento.

También con un gran número de proyectos se encuentra la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), para inversiones en el sistema de transmisión y distribución de energía.

En el sector agropecuario, por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MG) tiene a su cargo proyectos como el de inserción a los mercados agrarios y mejoramiento agricultura familiar campesina, entre otros; mientras que el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), el proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de sanidad animal.

Programas con cero ejecución

Los datos del MEF dan cuenta que de los créditos otorgados por los organismos multilaterales para las diversas entidades públicas, aprobados por el Congreso entre setiembre de 2022 y octubre de 2023, diez proyectos registran cero desembolso o ejecución, que están a cargo principalmente del MOPC, ANDE y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

En cuanto a los cinco préstamos concedidos por los organismos bilaterales, aprobados por el Parlamento entre abril y setiembre del año pasado, cuatro tiene cero ejecución por parte de la ANDE y el MOPC.

Total de préstamos y deuda pública

Los préstamos otorgados por los organismos multilaterales y bilaterales ascienden a más de US$ 5.772,3 millones, de esto al mes de abril del presente ejercicio los desembolsos sumaron US$ 2.649,9 millones, que representa una ejecución del 45,9%, y resta por desembolsar US$ 3.122,3 millones.

Las entidades financieras liberan los recursos al país en la medida que las instituciones públicas ejecutan los programas y se cumple con el cronograma acordado en el contrato firmado con el gobierno.

A los créditos externos de los organismos financieros internacionales, se suma la emisión de bonos en el mercado internacional y nacional, así como la ejecución de proyectos bajo la ley conocida como “llave en mano”, con lo que el endeudamiento total del país en el primer trimestre alcanzó US$ 17.441,2 millones, que representa 38,5% del PIB.