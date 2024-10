Postergarían por seis meses el plazo de revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú

La posible prórroga del plazo para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú responde a la complejidad de los temas en discusión y a la necesidad de coordinar el ritmo de trabajo con Brasil, país con el que se comparte la propiedad de la Central Hidroeléctrica Itaipú.

“Creo que la tendencia es ampliar por seis meses más. Estamos trabajando para acelerar los procesos, pero del otro lado también tenemos a nuestro vecino y socio comercial en Itaipú y bueno, los tiempos son los tiempos”, indicó el ministro de Industria y Comercio, y miembro del Consejo de Administración de Itaipú, Javier Giménez. Fue durante una entrevista con ABC durante su participación en la IX Semana de la Energía, organizado por la Organización Latinoamerciana de Energía (Olade) en nuestra capital.

“No está todavía definido, es una de las discusiones pendientes para establecer plazos nuevos y que ya se cumplan”, aclaró.

Y a su vez, sobre el acuerdo del plazo plasmado en el documento de entendimiento entre Paraguay y Brasil sobre directivas relacionadas con la energía de Itaipú Binacional, fijado para antes del 31 de diciembre de 2024, indicó que “los acuerdos son así, los acuerdos se renuevan (...) Entonces hay que ser realistas. Se puso un plazo, no creo que lleguemos a fin de año, pero creo que vamos a dar pasos importantes”.

Para enfrentar las discusiones, Paraguay está conformando un equipo técnico y multidisciplinario, compuesto por consejeros de Itaipú, técnicos especializados y personal de comunicación. El objetivo principal en estas negociaciones es asegurar que la energía de Itaipú se convierta en un motor para el desarrollo industrial del país, dijo el secretario de la cartera de Industria y Comercio. “La política que tiene el Paraguay, el concepto básico es la utilización de la energía para el desarrollo industrial”, enfatizó el ministro.

En estructura tarifaria de Itaipú, Paraguay planea incorporar la repotenciación de la planta, con el fin de actualizar las turbinas y así aumentar la capacidad de generación de la central hidroeléctrica, que actualmente es de 700 MW cada una de las 20 unidades generadoras, a 900 o 1000 MW.

Contó que la repotenciación se propuso inicialmente desde Paraguay, y que ambas partes están evaluando la viabilidad de esta mejora, que extendería la vida útil de las turbinas y optimizaría la tecnología.

Temas pendientes: la esclusa de navegación y nuevas inversiones

Otro de los puntos en debate será la construcción de una esclusa de navegación en Itaipú, una obra que permitiría el transporte fluvial a través de la represa. Sin embargo, Giménez expresó una opinión personal crítica sobre la esclusa, sugiriendo que, en vez de invertir en esta infraestructura, se priorice el mantenimiento de la navegabilidad del río Paraguay, afectado recientemente por una severa sequía.

Asimismo, el ministro explicó que la tarifa futura debería contemplar un componente de reinversión. Esto no solo permitiría financiar la repotenciación, sino también explorar alternativas de generación de energía, como la instalación de paneles solares. “Estamos en la Semana de la Energía y yo creo que Itaipú puede entrar en nuevas fuentes de generación”, puntualizó.

La postergación del plazo para la revisión del Anexo C no implica, según Giménez, una falta de avance, sino una adaptación a las complejidades de la negociación. El Anexo C regula aspectos financieros de la energía de Itaipú, por lo que su revisión es crucial para ambos países.