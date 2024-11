Estos son los factores que inciden en el comportamiento actual del dólar

Un factor relevante en este contexto es la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés), que influye en la dinámica de los flujos de capital en la región. Para países como Paraguay, una reducción en esta tasa disminuye la presión sobre el dólar, ya que incentiva la salida de capitales desde Estados Unidos hacia otros mercados. Además, la tasa de la FED actúa como referencia para los bancos centrales de otros países, que suelen aplicar políticas similares.

Los precios internacionales de los commodities también juegan un papel importante, ya que la comercialización de estos productos constituye la principal fuente de ingreso de divisas para los países productores, como Paraguay, Brasil y Uruguay. En este sentido, el precio promedio de la soja se ubicó en US$ 372,1 por tonelada; aceite de soja con US$ 908,6; harina de soja con US$ 355,4; y el maíz con US$ 165,2 por tonelada, en septiembre de 2024. Al comparar estas cifras con el mismo mes de 2023 se observa una disminución en los precios de todos estos productos, con caídas del 21,7% para la soja; 32,0% para el aceite de soja; 18,2% para la harina de soja y 14,1% para el maíz.

Específicamente, las exportaciones paraguayas de soja y sus subproductos (aceite y harina de soja) generaron ingresos de divisas por US$ 3.829 millones al cierre del noveno mes del año, lo que representa una leve disminución del 0,3% en comparación con el mismo periodo de 2023. Sin embargo, es importante señalar que el volumen exportado aumentó un 34,3% respecto al año anterior.

Adicionalmente, las exportaciones de maíz presentan cambios interanuales significativos. Entre enero y septiembre de 2024, los ingresos generados por esta materia prima alcanzaron US$ 181 millones, frente a los US$ 413 millones del año anterior, lo que representa una notable disminución del 56,17%. Este descenso está relacionado, entre otros factores, con una menor producción debido a la sequía y la falta de precipitaciones, especialmente en los departamentos del norte del país, como San Pedro y Canindeyú.

Por otro lado, la demanda de divisas mostró un incremento a través de las importaciones, que durante los primeros nueve meses del año totalizaron US$ 11.761 millones, con lo cual superaron en un 7,1% los US$ 10.985 millones registrados en el lapso análogo de 2023.

Intervenciones del BCP

Las intervenciones en el sector financiero hasta septiembre de 2024 sumaron US$ 1.204 millones, que equivale a un aumento del 151,9% con relación al mismo periodo de 2023, cuando alcanzaron US$ 478 millones. Este incremento responde a un intento de mitigar las presiones alcistas de la tasa del tipo de cambio.

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció recientemente la venta diaria de al menos US$ 15 millones con el fin de estabilizar el tipo de cambio.

Comparación regional

El gráfico muestra la variación del tipo de cambio en Uruguay, Paraguay y Brasil hasta septiembre de 2024. A lo largo del periodo, Brasil presenta una tendencia de depreciación más pronunciada, alcanzando un 12,29% al cierre de septiembre, lo que lo destaca como el país con mayor aumento en su tipo de cambio.

En comparación, Paraguay y Uruguay mantienen variaciones más moderadas, con un aumento del 5,46% para Paraguay y del 6,43% para Uruguay. Aunque las tres economías muestran una tendencia alcista en sus tipos de cambio, el comportamiento de Brasil es claramente más variable, especialmente en los meses de junio y agosto, lo que refleja un contexto de mayor presión cambiaria en ese país.

