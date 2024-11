Cesión de energía paraguaya en Yacyretá se redujo en un 92,5%

El Art. XIII del Tratado de Yacyretá, además de dividir “en partes iguales” la energía que produzca la central entre nuestro país y Argentina, reconoce a cada uno de ellos “el derecho preferente” de adquisición de la energía que no sea utilizada por el otro país para su propio consumo.

En al Art. XV.3 del Tratado se añade que “la cesión de energía por una de las Altas Partas contratantes a la otra será objeto de una compensación que será pagada por la otra Alta Parte ... que reciba la energía”.

Lea más: Paraguay recibió transferencia récord de US$ 100 millones por cesión de energía de Yacyretá

Con el intervalo de un artículo, el “derecho preferente de adquisición” de la energía excedente de una de las partes se transforma en “cesión de energía” y el pago, un paso lógico ineludible en cualquier proceso de adquisición, se transforma en una “compensación”, que durante los 30 años de producción de la usina, rondó apenas los US$ 8/MWh.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Y el Derecho preferente?

Tampoco se respetó lo establecido por el Tratado en lo atinente a “derecho preferente”, porque nuestros socios siempre lo entendieron casi como un derecho de confiscación.

Cedimos 190.304.190 MWh en treinta años

Los archivos de fuentes independientes del sector Energía de nuestro país revelan que entre agosto de 1994 y julio de 2024, el Paraguay “cedió” al sistema eléctrico argentino 190.304.190 MWh.

En frecuentes publicaciones se advierte que la parte beneficiaria de tan cuantioso excedente paraguayo, aún carga con una mora en el pago del aprovechamiento del excedente paraguayo en Yacyretá, para colmo de males, sin que haya una tasa que castigue ese incumplimiento.

En lo que va del año, la nueva tendencia que grafica la cesión energía por parte de la ANDE, de acuerdo con las fuentes consultadas, llegó a 2.324.000 MWh, de los 5.846.000 MWh que correspondía al Paraguay. En los doce meses del 2023, el Paraguay cedió al sistema argentino 8.074.000 MWh.

Lea más: La cesión de energía paraguaya en Yacycretá se redujo al 6%

La depresión más acentuada en la curva de cesión de la energía paraguaya en Yacyretá a la Argentina se registró en junio de este año, con 35.000 MWh. En otras palabras, en el sexto mes del corriente ejercicio, de la parte que corresponde al Paraguay, la ANDE retiró 560.000 MWh (94%) y cedió al Sistema Argentino de Interconexión 35.000 MWh (6%).

Representó el 47% del total generado en el mes

Los 560.000 MWh que retiró la estatal paraguaya en junio de este año llegó a representar el 47% del total que generó Yacyretá en ese mes.

En agosto, si seguimos desplazándonos sobre la curva de cesión de energía del Paraguay, nos encontraremos con otra depresión, casi con la misma profundidad que la de junio, 557.000 MWh aprovechados en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y solo 35 .000 MWh cedidos al sistema argentino.

Otra depresión de la curva de cesión, destacada por su profundidad, corresponde a setiembre último, mes en el que la ANDE retiró de la central binacional 513.000 MWh y cedió 47.000 de los 560.000 MWh que le correspondía en ese lapso. O sea de sus 560.000 MWh, aprovecho el 92% y cedió el 8%.

El pico más alto en la curva de cesión se corresponde con enero de este año, cuando de los 867.000 MWh que correspondía al Paraguay, cedimos 625.000 MWh (72%) y aprovechamos apenas 242.000 MWh (28%).

Tarifa de Yacyretá, ¿más baja?

Esta suerte de nueva orientación que se observa en la política de aprovechamiento paraguayo de la energía de Yacyretá, según explicaron desde la ANDE, básicamente se debería a que la tarifa de Yacyretá está más barata que la de Itaipú aproximadamente US$ 23/MWh Vs. US$ 30/MWh.

Lea más: Yacyretá: discrepancia tarifaria arrastra una elevada cifra

Recordemos que la tarifa de Yacyretá para la ANDE es una consecuencia de la impugnación paraguaya de la Nota Reversal del 9 de enero de 1992, que imponía a Yacyretá un costo unitario político que entonces alcanzaba los US$ 30/MWh y hoy, con las actualizaciones, supera los US$ 50 /MWh.

Apuntemos que la diferencia es registrada por la empresa eléctrica estatal, seguramente para someterla a alguna nueva negociación. El monto acumulado de esa diferencia supera ya a los US$ 600 millones.