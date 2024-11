La deuda pública llegó al tope

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió este martes su informe sobre la evolución de la deuda pública paraguaya al mes de setiembre.

Los datos incluyen los compromisos contraídos por instituciones componentes de la administración central y de las entidades descentralizadas con garantía soberana.

Al noveno mes, la deuda total asciende a US$ 17.788 millones, monto que representa 40% de un producto interno bruto (PIB), que equivale a US$ 44.505 millones.

La administración central tiene una deuda de US$ 15.958,9 millones, que equivale a 35,9% del PIB, y las entidades descentralizadas, US$ 1.829,1 millones, que equivale a 4,1% del PIB, según el informe.

Se ajustó la estimación del PIB

La estimación del PIB fue ajustada en este informe de setiembre a US$ 44.505 millones, atendiendo que, en los informes de julio y agosto, representaba US$ 45.217 millones.

Tras el ajuste del PIB, sin embargo, la deuda pública ya llegó al tope del 40% en julio, se mantuvo en este mismo nivel en agosto y se repite en setiembre el PIB.

El endeudamiento al mes de setiembre aumentó US$ 1.222,1 millones con respecto a la cifra alcanzada en diciembre del año pasado, cuando se situó en US$ 16.565,9 millones y representaba 38,5% de un PIB de US$ 43.008 millones.

Tope de la deuda pública

Los analistas locales y algunos organismos financieros internacionales consideran que el tope sostenible de deuda para nuestro país es el equivalente al 40% del PIB, por lo que recomiendan que no se sobrepase este límite, porque podría complicar el pago en el futuro.

La calificadora Moody’s que otorgó a Paraguay el grado de inversión en el mes de julio, en ese sentido recomienda preservar la fortaleza fiscal con la reducción del déficit, mantener en los próximos años un crecimiento económico promedio de 3,5% y la deuda en torno al 40% del PIB.