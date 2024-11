Itaipú: Autoridades de Paraguay y Brasil mantienen plazo límite para revisión del Anexo C

La decisión de no posponer el plazo límite establecido para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú se dio luego de varias reuniones mantenidas entre las autoridades brasileñas y de nuestro país durante esta mañana.

El canciller brasileño Mauro Vieira, junto al ministro de Minas y Energía de su país, Alexandre Silveira, tuvieron esta mañana un desayuno de trabajo con los también ministros-consejeros de Itaipú, de nuestro país, Rubén Ramírez, de Relaciones Exteriores; Javier Giménez, de Industria y Comercio, y Claudia Centurión, de Obras Públicas. Posteriormente, asistieron a la inauguración de la Expo Paraguay Brasil 2024 y, antes de que finalice la mañana, se reunieron con el mandatario Santiago Peña, en Mburuvicha Róga.

De acuerdo con lo manifestado por el canciller Ramírez, desde ahora las reuniones con los negociadores del Brasil serán semanales, algunas virtuales y otras presenciales, ritmo que permitirá seguir con la tarea técnica de la revisión. Estos encuentros técnicos, por la parte paraguaya, coordinará el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez. En tanto que el trabajo, desde el punto de vista político, lo van a coordinar los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países.

El canciller del Brasil, Vieira, resaltó que establecieron un cronograma de reuniones “para que podamos, dentro de los plazos y según lo establecido en el acuerdo de abril pasado, completar este proceso de revisión del Anexo C según lo establecido en el tratado de Itaipú”.

También mencionó que las reuniones entre los ministros serán para “actualizar las conversaciones y allanar el camino hacia la conclusión definitiva de este memorando de entendimiento (acordado en abril de este año), que esperamos sea dentro de los plazos establecidos”.

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio reiteró que establecieron un cronograma para avanzar más rápidamente en las negociaciones, con reuniones semanales, considerando que ya nos estamos acercamos al mes de diciembre.

Se comprometió también en hacer “el esfuerzo de socializar, en la medida de lo posible, todo el trabajo que estamos haciendo”.

Finalmente, se consultó si no se extenderán los plazos para la revisión del Anexo C, como el ministro de Industria había anunciado que podía suceder, aclaró que harán “los mejores esfuerzos para llegar en ese plazo”, pero que si no terminan para diciembre, verán qué hacer.

“Me parece muy importante la venida del canciller y del ministro de Minas, que es para acelerar la frecuencia de estas reuniones, ya que el plazo está; estamos prácticamente a dos meses, entonces el objetivo sigue siendo ese y bueno, en diciembre veremos si hemos llegado al objetivo y si hace falta agregar unos meses más, pues lo vamos a tener que hacer, pero la idea es avanzar rápido”, concluyó.

¿Anuncio o equivocación?

Durante la conferencia de prensa, el ministro de Industria también mencionó que la venta de energía paraguaya al Brasil ya se adjudicó. En el marco de sus agradecimientos al ministro de Minas y Energía del Brasil, Alexandre Silveira, señaló que él fue el encargado de dar los permisos necesarios para que la energía paraguaya se venda en el mercado libre brasileño.

“Algo que ocurrió recientemente, cuando la ANDE hizo una licitación de 100 MW y muchas empresas brasileñas participaron en un concurso público, abierto y, competitivo que, finalmente, termina en la adjudicación de este volumen de energía, que ahora se venderá en el mercado libre. Este es un hecho histórico que se celebró”, manifestó.

Esta información no fue confirmada por las autoridades de la ANDE, que hablan de que recién están trabajando en el borrador de un informe que deben enviar al Equipo Económico Nacional (EEN). Ayer, desde la empresa estatal de electricidad aclaraban que no es competencia de la ANDE definir o proponer la venta, sino que corresponde al EEN evaluar y decidir.