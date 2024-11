Deuda pública: el pago costó 9,8% más

Los datos sobre el pago de los compromisos asumidos por el Estado forman parte del informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que dio a conocer sobre deuda pública.

En el informe, que incluye a la administración central y entidades descentralizadas, detalla el saldo de deuda, los desembolsos recibidos por el país, el servicio de la deuda en dicho periodo y la clasificación de la deuda.

Lea más: Deuda pública: US$ 1.875 millones de préstamos en espera de aprobación para comprar aviones “Súper Tucano” y otros rubros

Con respecto al servicio o pago de la deuda pública, el MEF da cuenta de que al mes de setiembre se abonó US$ 1.362,2 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El monto pagado implica un incremento de US$ 122,2 millones y representa 8,9% más con relación a la realizada en el mismo lapso de 2023.

Pago de la deuda por mes

En enero se abonó US$ 11,8 millones, en febrero US$ 261,7 millones, en marzo US$ 260,7 millones, en abril US$ 133,6 millones y en mayo US$ 143,5 millones.

Los pagos en junio alcanzaron US$ 67,8 millones, en julio US$ 36,1 millones, en agosto US$ 161,4 millones y en setiembre US$ 285,6 millones.

Lea más: El pago de la deuda pública externa superará US$ 6.700 millones en 2032

Estos pagos se realizan a los organismos financieros internacionales por los créditos que otorgaron, a los tenedores de bonos del Tesoro a nivel local e internacional, así como también por las obras realizadas mediante ley denominada llave en mano.

La deuda total del Estado

Al mes de setiembre, la deuda total ascendía a US$ 17.788 millones, una que representa el 40% del PIB, que según analistas económicos, locales y organismos internacionales, es el tope sostenible para nuestro país, ya que de sobrepasar generaría problemas de pagos en el futuro.

El endeudamiento en nueve meses aumentó US$ 1.222,1 millones con respecto a la cifra alcanzada en diciembre del año pasado, cuando el total se situó en US$ 16.565,9 millones y representaba 38,5% del PIB.

Lea más: Deuda pública: MEF defiende sostenibilidad y se apoya en entes que dicen que la deuda puede llegar hasta 60% del PIB

El MEF sostiene en su informe que la deuda pública de nuestro país es baja y constituye una de las fortalezas de las finanzas públicas.

La cartera se apoya en estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y CAF Banco de Desarrollo de América Latina, que indican que la deuda podría ubicarse entre 45% y 60% del PIB. Sin embargo, el MEF deja en claro que existe un compromiso de volver al tope de déficit fiscal de 1,5% del PIB.