PGN 2025: Pese a críticas por derroches, diputados aprueban cupos de combustible porque “su sueldo no les alcanza”

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR-cartista), por Resolución N.º 2248 convocó a sesión extraordinaria hoy lunes 11, a fin de considerar como único punto del orden del día el proyecto de ley de presupuesto 2025.

En primer término, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en general la ley del Presupuesto General de la Nación para el 2025 finalmente por la versión de la Comisión Bicameral de US$ 132,9 billones (US$ 17.560 millones), que implica G. 25.374 millones (US$ 3,3 millones) más con relación al proyecto del Ejecutivo. La versión original del Ejecutivo del PGN para el presente ejercicio fue de G. 132.8 billones (US$ 17.557 millones).

Luz verde para vales de combustibles

En particular, la Cámara, que cuenta en su composición con mayoría de colorados cartistas, evaluó entre otros temas, el cuestionado cupo de combustible y tras un arduo debate, finalmente se optó por mantenerlo. Un total de 58 diputados votaron a favor de mantener el vale de combustible de G. 5.000.000 mensual y solo 8 en disidencia. De esta manera, los diputados seguirán gozando de este privilegio pese a sus jugosos salarios.

Durante las discusiones el más critico fue el diputado Adrián Vaesken (PLRA) quien cuestionó a sus colegas por aferrarse a este beneficio, en medio de tantas críticas por parte de la ciudadanía por el reciente viaje de parlamentarios de la Cámara Baja que formaron parte del “VIP Election Tour” por los Estados Unidos, gastos de pasajes y viáticos financiados con fondos públicos.

Dijo también que los parlamentarios asumieron este cargo y compromiso con las reglas claras cuando empezaron y que no pueden venir ahora a decir que nos les alcanza para cubrir sus gastos de movilidad y de esta manera justificar “echar mano a la plata pública”, expresó

El diputado Vaesken consideró injusto que los legisladores se autoasignen cupos de combustibles, que podrían destinarse a sectores que más lo requieren. El citado legislador propuso que ese dinero se destine a financiar tecnología para la agricultura familiar campesina. Pero la propuesta no tuvo los votos suficientes y finalmente quedó la versión aprobada por la Comisión Bicameral que está integrada mayormente por colorados cartistas.

A su vez, el diputado Miguel Martínez (independiente), apoyó la moción de Vaesken mencionando que es un despropósito la autoasignación de vales de combustibles, considerando el salario que perciben, en detrimento de mucha gente que está pasando mal, pasando hambre y necesidades. Mencionó que en su caso que viene desde Minga Guasú a Asunción para las sesiones de la Cámara, en colectivo y que viaja de lo mejor pagando G. 125.000. “Nos olvidamos que somos servidores públicos y que estamos para servir a la gente”, expresó.