PGN 2025: Diputados decide esta tarde sobre vales de combustible y seguro médico vip

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR-cartista), por Resolución N.º 2248 convocó a sesión extraordinaria para este lunes 11, a fin de considerar como único punto del orden del día el proyecto de ley de presupuesto 2025.

La resolución señala que el PGN 2025 remitido por el Poder Ejecutivo cuenta con dictamen de la comisión bicameral de presupuesto que aconseja la aprobación con modificaciones.

También fue girado a la Comisión de Presupuesto de Diputados, que se cree emitirá su dictamen este lunes antes del inicio de la sesión, atendiendo que la presidenta Cristina Villalba (ANR cartista) y otros seis miembros formaron parte del “VIP Election Tour” por los Estados Unidos.

La ley de presupuesto es considerada como la más importante del país, pero los diputados miembros de la referida comisión prefirieron ir a turistear por los Estados Unidos, antes que analizar el PGN y emitir el dictamen.

Aprobarían recomendación de la bicameral

Todo apunta a que la versión recomendada por la bicameral será aprobada sin mayores discusiones, teniendo en cuenta que los colorados cartistas y sus satélites fueron mayoría en dicha comisión y también son mayoría en la Cámara Baja.

El proyecto de ley de presupuesto 2025, que presentó el Ejecutivo el 30 de agosto, asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), de este total a la administración Central se le asigna G. 69,1 billones (US$ 9.138 millones) y a las entidades descentralizadas G. 63,7 billones (US$ 8.418 millones).

La cifra propuesta representa un aumento de G. 16,3 billones (US$ 2.153 millones), monto que equivale a 14% más con relación al presupuesto aprobado inicialmente para el presente ejercicio 2024 (sin incluir ampliaciones).

El dictamen de la comisión bicameral, por su parte, recomienda aprobar con las modificaciones introducidas, que incluyen recortes a diversas instituciones y aumentos en otras, aunque la mayor parte fue a parar en gastos rígidos (salario y deuda).

Los cambios introducidos son los siguientes: recortes por más de G. 159.000 millones (US$ 21 millones) y su posterior redistribución a otras instituciones, entre ellas el Senado y Diputados, para beneficios extraordinarios de los parlamentarios.

Vales de combustible, seguro vip y jubilación vip

Estos autobeneficios incluyen vales de combustible por G. 5.000.000 mensuales y el pago de seguro médico vip por G. 1.200.000 mensuales para los 125 parlamentarios.

A esto se suma el subsidio de G. 3.500 millones para la deficitaria Caja Parlamentaria, de tal modo a que los legisladores mantengan la jubilación vip; y la exclusión al Poder Legislativo y al Poder Judicial de las disposiciones de la Ley de la Función Pública y de la “Ley Godoy” para realizar nombramientos, contrataciones y promociones de cargos.

También plantea el aumento de los aportes intergubernamentales al Tesoro por un monto de G. 47.006 millones (US$ 6,2 millones al cambio presupuestado) y el cambio de fuente de financiamiento elevando el monto de emisión de bonos del Tesoro de US$ 713,1 millones a US$ 714,6 millones, para calzar el plan de gasto modificado.

Además, dentro de los ingresos a recaudar se incluye G. 1.000 millones como “Coparticipación de Operaciones Comerciales y Servicios Audiovisuales, Ley N.º 6106/2018″, que no estaba previsto inicialmente en el proyecto del Ejecutivo.

Presupuesto modificado por la bicameral

Con estas modificaciones, el proyecto de presupuesto recomendado para su aprobación asciende a US$ 132,9 billones (US$ 17.560 millones).

A la administración central se le asigna G. 69,1 millones (US$ 9.137 millones) y a las entidades descentralizadas G. 63,8 millones (US$ 8.423 millones).

La nueva cifra planteada por la bicameral representa un incremento de G. 25.374 millones (US$ 3,3 millones) con relación al proyecto inicialmente presentado por el Ejecutivo.

Tras la aprobación, el PGN 2025 pasará a consideración de la Cámara de Senadores, la que si acepta la versión de Diputados, el proyecto de ley será sancionado, luego remitido al Ejecutivo para su promulgación, si no lo hace volverá a consideración de la Cámara Baja para una segunda vuelta en el mes de diciembre.