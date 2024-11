PGN 2025: sesión de diputados se inició con fuertes críticas al plan del presidente Peña

El diputado Raúl Benítez (PEN) cuestionó duramente al presidente de la República, Santiago Peña, a quien calificó de “mitómano, un mentiroso serial”, que prometió crear 500.000 empleos, unos 100.000 por año y solo creó hasta ahora 6.483.

Añadió que el presupuesto debe reflejar la verdadera política de Estado, en la que se debe mejorar la calidad de vida de todos y no solo de la mayoría de su grupo político; enfatizó que no hay plan transporte y que el sector oficialista solo piensa en sus negocios.

El diputado Billy Vaesken (PLRA) pidió que se apruebe el presupuesto dictaminado por la Comisión Bicameral de Presupuesto, argumentando que atendió los reclamos de pacientes oncológicos y solicitó que los fondos destinados al Poder Judicial se destinen a la agricultura familiar.

Por su parte, el diputado Hugo Mesa (ANR) defendió el presupuesto del Ejecutivo y criticó la visión “apocalíptica” señalada por su colega y enumeró detalles sobre los recursos establecidos para Instituto Nacional de Cáncer (Incan), los programas adultos mayores, entre otros.

El diputado Avelino Dávalos (ANR) defendió la labor del presidente Peña y destacó el programa “Hambre Cero”, el aumento previsto para el programa Tekoporá y de adultos mayores, así como la inversión en la seguridad y nuevos hospitales.

En el debate, las críticas siguen desde la oposición y desde el sector oficial la defensa de la labor del gobierno de Peña, luego de esta etapa de discusión y, de aprobarse en general el PGN 2025, entrarán en el análisis de los números asignados para cada institución, posteriormente seguirán con los artículos y cerrarán con el aporte a las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Dictamen de la bicameral

El proyecto de ley de presupuesto 2025 que presentó el Ejecutivo asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), monto que representa un aumento del 14% con relación al presupuesto 2024 que se aprobó inicialmente.

El dictamen de la comisión bicameral, por su parte, recomendó aprobar un total de US$ 132,9 billones (US$ 17.560 millones), que implica G. 25.374 millones (US$ 3,3 millones) más con relación al proyecto del Ejecutivo.

Las modificaciones sugeridas por la bicameral incluyeron recortes a diversas instituciones por más de G. 159.000 millones (US$ 21 millones) y su posterior redistribución a otras instituciones.

La titular de la comisión bicameral, la diputada Cristina Villalba (ANR-cartista), citó entre los beneficiarios a la Corte Suprema de Justicia para creación de cargos y salarios, al Ministerio de la Defensa Pública, para crear nuevas unidades; la Diben y Senadis para gastos misionales; la Universidad Nacional de Asunción (UNA), para crecimiento vegetativo en filiales del interior, a las universidades públicas del interior para nivelación salarial.

También para el aumento de la bonificación en Salud Pública, universalización de la carga horaria, entre otros; al Departamento Central se le devolvió parte de los recortes aplicados por el Poder Ejecutivo; así como para la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para mantenimiento de equipos, retiro incentivados y otros gastos operativos, pero obvió mencionar los vales de combustibles de G. 5.000.000 y el seguro médico vip por G. 1.200.000 para los 125 parlamentarios.