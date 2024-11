Presupuesto del gobierno central aumentó 5,9%

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió este martes su informe “Principales Indicadores Financieros” de la administración central, en donde detalla la ejecución del presupuesto al mes de octubre.

“Al cierre del mes de octubre del corriente, el presupuesto aprobado inicialmente aumentó en 5,9%, explicado mayormente por el aumento en bienes de consumo e insumos y transferencias”, indica el informe del MEF.

El presupuesto de la administración central pasó de G. 66,3 billones (US$ 8.942,8 millones al tipo de cambio presupuestado), monto con que inició en enero; a G. 70,2 billones (US$ 9.472,6 millones), registrado al cierre de octubre; lo que representa un incremento de G. 3,9 billones (US$ 529,7 millones).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: PGN 2024: Presidencia autoriza más reprogramación y ampliación

Según el Ministerio de Economía, en el caso de las transferencias la mayor cuantía se dio para la alimentación escolar, transferencias a las municipalidades, y transferencias de la administración central a las entidades descentralizadas.

La administración central está conformada por los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, más la Contraloría, Defensoría del Pueblo y otros organismos. En tanto, en las entidades descentralizadas se agrupan los bancos oficiales, las gobernaciones, entidades autónomas y autárquicas, empresas públicas, empresas de seguridad social, universidades y otras.

Ejecución presupuestaria del gobierno central

El informe menciona que la ejecución del presupuesto al décimo mes del año alcanzó G. 49,2 billones (US$ 6.635,5 millones al cambio presupuestado), lo que equivale al 70,1% del presupuesto vigente.

“Del total ejecutado por la Administración Central, 80% corresponde a gastos corrientes, principalmente, para pago de salarios a las Fuerzas Públicas, personal de blanco, docentes, pagos por compra de medicamentos, intereses de la deuda pública, prestaciones de la seguridad social, incluyendo el pago a adultos mayores y otros programas sociales que encara el Estado”, indica el MEF.

Lea más: Ejecutivo amplía plazo para solicitar desprecarización de contratados

Además, señala que los gastos de capital representan el 16% del total, desembolsados principalmente para la formación bruta de capital fijo, como los proyectos de inversión ejecutados por las distintas entidades.

Los proyectos ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), son los principales componentes del gasto de capital, cuya participación supera el 50%. En tanto, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) tiene una participación importante con las inversiones en viviendas sociales, dice el informe.