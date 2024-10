PGN 2024: suman los gastos al mes de setiembre

El informe del Ministerio de Economía denominado “Principales Indicadores Financieros” de la administración central, detalla el comportamiento del presupuesto, la distribución de los gastos, el financiamiento y los principales programas sociales ejecutados al mes de setiembre.

La ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) divide a las instituciones públicas en dos grandes grupos: administración central y entidades descentralizadas.

En el caso de la administración central, del cual trata el informe del MEF, está conformada por las instituciones de los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, más la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura.

Aumento presupuestario

La cartera de Economía explica que al cierre del tercer trimestre del año el presupuesto de la referida administración central aprobado inicialmente aumentó 5%.

El monto aprobado inicialmente pasó de G. 66,3 billones (US$ 8.942,8 millones al tipo de cambio presupuestado) a G. 69,6 billones (US$ 9.393,1 millones), lo que representa un incremento de G. 3,3 billones (US$ 450,3 millones).

Según el MEF esto se aplica, mayormente, por el aumento en bienes de consumo e insumos y transferencias. En el caso de éste último, indica que la mayor cuantía se dio para alimentación escolar, transferencias a las municipalidades, y transferencias de la administración central a las entidades descentralizadas.

Añade que la ejecución de los gastos alcanzó un total del G. 44,1 billones (US$ 5.937,4 millones) y equivale al 63% del presupuesto vigente al mes de setiembre.

Gastos corrientes ejecutados

Explica que el 80% del total ejecutado corresponde a gastos corrientes, principalmente, salarios de las fuerzas públicas (militares y policías), personal de blanco, docentes, así también pagos por medicamentos, intereses de la deuda pública, prestaciones de la seguridad social, incluido el pago a adultos mayores y otros programas sociales que encara el Estado.

Refiere que el 16% de lo ejecutado corresponde a gastos de capital, desembolsados principalmente para la formación bruta de capital fijo, como los proyectos de inversión ejecutados por las distintas entidades.

En ese contexto, menciona que los proyectos ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), son los principales componentes del gasto de capital, su participación supera el 50%, en tanto que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) tiene una participación importante con las inversiones en viviendas sociales.

Programa sociales

Sobre los principales programas sociales, el informe expresa que se desembolsó un monto cercano a G. 1,9 billones (US$ 256 millones) para pago la pensión alimentaria a adultos mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad; y G. 375.000 millones (US$ 50,5 millones) para las familias participantes de Tekoporã.

“Ambos programas son financiados con recursos del Tesoro Público, y están a cargo del Ministerio de Desarrollo Social”, indica el informe.