¿Qué pasará con el tren de cercanías? La respuesta que dio la ministra del MOPC

La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, se refirió sobre el proyecto del tren de cercanías, que en principio se quería desarrollar con Corea, que finalmente se apartó del plan, pese a que el Gobierno incluso apuró una ley para ejecutar la obra con el país asiático.

La ministra señaló esta mañana, durante su discurso de apertura del Foro Latinoamericano de Infraestructura, que se está realizando en el edificio histórico del Puerto de Asunción, que sueña con leer titulares en los medios, allá por noviembre del 2027, sobre el viaje inaugural del tren de cercanías en su primer tramo, entre Luque y la estación central de Asunción.

Las palabras de la ministra causó sorpresa, por lo que la prensa consultó a Centurión si realmente se cumplirá el plazo que mencionó para la implementación del tren de cercanías, a lo que respondió que solo invitó a soñar “en todas las obras que tenemos que hacer”. De esta forma descartó que se cumpla el periodo de implementación que mencionó.

¿Qué pasará con el tren de cercanías?

Asimismo, Centurión enfatizó que el proyecto del tren de cercanías es un compromiso del Gobierno del presidente Santiago Peña y que siguen trabajando para la presentación de la modificación de la ley que se había aprobado para el fracasado proyecto con Corea, de manera a que se puedan buscar nuevos socios.

“Estamos trabajando en el tren de cercanías, se va a presentar próximamente el cambio de ley, se están haciendo los estudios de preinversión para poder salir a licitar el socio, que esperamos sea un grupo de empresas paraguayas para poder apostar en el largo plazo en la construcción, en el financiamiento y en la operación del tren de cercanías”, expresó.

Además, señaló que la ejecución se concretará dentro de la ley que “tenía como socio a Corea”, pero que solo esa parte se cambiará en la normativa para buscar nuevos socios. “Sale Corea y lo que queremos es que después de un proceso de licitación podamos elegir a este nuevo socio que nos ayude a mirar el largo plazo y en un periodo importante de tiempo podamos construir, operar y financiar entre el Estado y el privado esta importante infraestructura”, destacó.

En este sentido, la ministra resaltó que la modificación de la normativa todavía no se presentó, ya que aún no está cerrado, pues también estuvieron trabajando por la ley de reforma del trasporte público y la modificación de la ley de alianza público privada (APP). No dio plazo para la presentación de proyecto de ley para modificar el plan que se buscaba con Corea.

El Gobierno de Santiago Peña apuró a finales del año pasado la promulgación de una ley para “avanzar” con el tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí con Corea del Sur, con una financiación de casi US$ 600 millones que, finalmente, se canceló, sin que se firmara siquiera un acuerdo con el país asiático. El anuncio lo hizo el presidente de Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), Facundo Salinas, a principios de setiembre.