Tren de cercanías: Fepasa hizo grandes anuncios en 10 años, pero todos los proyectos fracasaron

El Gobierno de Santiago Peña apuró a finales del año pasado la promulgación de una ley para “avanzar” con el tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí con Corea del Sur, con una financiación de casi US$ 600 millones que, finalmente, se canceló, sin que se firmara siquiera un acuerdo con el país asiático. El anuncio lo hizo el presidente de Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), Facundo Salinas, el viernes último.

Pero no es el primer proyecto que termina solo como un anuncio y en papeles. En este sentido, Fepasa viene liderando al menos cinco proyectos desde hace 10 años, pero todos terminaron fracasando, en algunos casos, tras largos procesos de precalificación de los interesados o simplemente cambiaron de planes.

El primer proyecto tiene su origen en el 2014, durante el Gobierno de Horacio Cartes, con el cual se pretendía implementar un moderno sistema eléctrico (tren-tram), por US$ 300 millones, según anunció el entonces presidente de Fepasa, Roberto Salinas. En principio, pretendían que el sistema comience a operar en 2015, pero ese año solo lograron precalificar a cuatro grupos que habían demostrado interés.

Las firmas que precalificaron fueron: Consorcio Corsan-Alston, Sacyr Concesiones SRL, Consorcio Roggio Transporte SA- Benito Roggio e Hijos y el consorcio Torrescamara- FGV-Vossloh España-Tecnoedil. Este fue el primer proyecto en frustrarse, ya que comenzaron a ver el problema de la liberación de la franja de dominio.

Primera ley para liberar la franja

Ante esta situación, el Congreso sancionó la ley N° 6084, que entró en vigencia en junio del 2018, que “establece el procedimiento para la rehabilitación del Ferrocarril ‘Carlos Antonio López’ y la implementación de su primera etapa como ‘tren de cercanía u otro medio masivo de transporte’, tramo Asunción-Ypacaraí”. Dicha normativa establece básicamente los procedimientos para liberar la franja de dominio y establece el ancho de superficie a ser utilizada por el tren.

Tras la entrada en vigencia de esta ley, la administración de Salinas volvió a licitar otra precalificación de firmas interesadas a finales del 2018, pero la inversión prevista ya se aumentó a US$ 400 millones.

En este segundo llamado quedaron preseleccionados: Bombardier (Canadá); Benito Roggio Argentina, Benito Roggio Hijos Transporte, Benito Roggio Hijos Paraguay; Hyundai Rotem (Corea); Sacyr (España), Renfe (España), Alstom (Francia), Stadler Rail (España), Torres Cámara (España), Tecnoedil (Paraguay), Ferroviaria Andina-FCA (Bolivia) y Ferrocarrils Generalitat Valenciana (España); OHL (España), Sky Investment (Panamá) y el consorcio integrado por CJSC Transmasholding (Rusia), RZD International LLC (Rusia), AO Tsentralnaya PPK (Rusia).

Empero, tras la ida de Salinas de Fepasa (en abril del 2019), asumió como titular de la estatal Lauro Ramírez, quien en setiembre del 2019, durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, canceló este proceso argumentando que no había solución a corto plazo para “la liberación funcional y operacional de la franja de dominio” desde la estación central hasta el Botánico y que el Estado no tenía los US$ 100 millones para aportar en la inversión prevista.

Luego de esta anulación, en diciembre del 2019, Ramírez recibió de forma sorpresiva la oferta económica del consorcio integrado por Aerón SA y Queiroz Galvão, representado por Florencio Bareiro, que propuso invertir US$ 270 millones, pero exigía un aporte económico del Estado. Esta firma quería desarrollar un tren elevado, pero solo en el tramo de 15 km entre Luque y Asunción. Empero tampoco prosperó.

¿Cómo surgió el plan de Corea?

A comienzos del 2020, el MOPC y Fepasa presentaron otro proyecto ante la Secretaría Tecnica de Planificación (STP), que buscaba la implementación del tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí, en el marco de la Ley 5102/2013 o de alianza público-privada (APP). Pero este plan tampoco vio la luz y tras dejarse de lado se planeó desarrollar con Corea del Sur a través de un acuerdo “gobierno a gobierno”.

En este sentido, el 2 de setiembre del 2021, una comitiva integrada por el exministro del MOPC Arnoldo Wiens, el expresidente del Congreso, Óscar Salomón, el exviceministro de Minas y Energía, Carlos Zaldívar, y Lauro Ramírez, expresidente de Fepasa, partieron rumbo a Seúl, Corea del Sur, para “negociar” el proyecto.

Llamativamente todo cambió a partir de este viaje a Corea, pues en octubre del 2021, el entonces titular de Fepasa, Lauro Ramírez, informaba por primera vez, durante una presentación del proyecto, que finalmente desistieron de ejecutar la obra a través de la ley APP, porque ya querían concretarlo a través de un acuerdo con Corea.

Pero recién en diciembre del año pasado, ya durante el Gobierno de Santiago Peña, se apuró la sanción de la ley N° 7.237 para la implementación del proyecto con el país asiático, sin licitación. El presidente Peña promulgó la normativa antes de que termine el 2023, supuestamente para que avance el plan, pero el viernes último, el presidente de Fepasa, Facundo Salinas, anunció la cancelación del proyecto, ya que ni siquiera pudieron firmar un acuerdo con Corea.

Otro proyecto rimbombante

El presidente de Fepasa, Facundo Salinas, confirmó que tras la cancelación del proyecto con Corea del Sur, para construir el tren de cercanías entre Asunción e Ypacaraí, la decisión es hacer otro plan “desde Paraguay para Paraguay”. Si bien señaló que presentarán otro proyecto de ley para modificar la normativa original con la cual se buscaba implementar el plan con el país asiático, Salinas no aclaró por qué requerirán de otra ley porque, así las cosas, solo cambiaría la necesidad de una licitación, aspecto que ya está prevista en la Ley 5102/2013 o de alianza público-privada (APP).