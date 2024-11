Trabajadores tachan de “estafa” reforma que pretende elevar a 10 años cálculo para la jubilación de IPS

Eduardo Ojeda, secretario general de la Corriente Sindical Clasista (CSC), explicó que el proyecto de ley para modificar de la carta orgánica del IPS, que elevará de 3 a 10 años la base del cálculo para la jubilación, implicará una disminución de hasta el 40% en los haberes jubilatorios de los aportantes, especialmente para los trabajadores que están realizando sus contribuciones sobre la base del salario mínimo.

“Se trata de una estafa para los asegurados del IPS. Por medio de esta medida, los jubilados pasarán a integrar la franja de pobreza. Es gravísimo lo que están haciendo”, recalcó. Ojeda no solo cuestionó la propuesta, sino que animó a los trabajadores a sumarse a las movilizaciones que realizarán próximamente, cuando el proyecto empiece a ser estudiado en el Legislativo.

Lea más: IPS: Ejecutivo presenta a los apurones plan para elevar años del cálculo de jubilación

“Cuestionamos y alertamos a todos los trabajadores para que salgamos a movilizarnos en contra del proyecto de ley, que será catastrófico para el ingreso de los jubilados. Iremos a hablar con parlamentarios y también vamos a organizar movilizaciones contra esta estafa para los trabajadores”, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los directivos del ente previsional justifican la modificación señalando que la mayoría de los trabajadores aportan sobre la base de un salario mínimo, pero en los últimos 3 años aumentan para poder jubilarse con un monto mayor y esta situación tiene un fuerte impacto en las finanzas de la entidad.

No hay claridad sobre la “nueva fórmula”

A su vez, Eduardo Aguayo, presidente de la Asociación de Asegurados del IPS, reclamó que no hay claridad respecto a cuál será la fórmula matemática que se utilizará para “promediar” los 10 años de la base del cálculo para la jubilación, por lo que solicitarán que se realicen audiencias públicas para analizar la reforma a la carta orgánica del IPS.

“Si solamente la previsional va a tomar el Índice de Precios al Consumidor, para nosotros es inaplicable y no estamos de acuerdo. Ese índice no refleja el costo de vida. Es importante que esa fórmula no tenga un criterio rígido, sino que se tome en cuenta el costo de vida real. Eso debe ser revisado”, recalcó.

Lea más: Señalan que cambios propuestos en ley del IPS son solo parches ante los desafíos actuales

El proyecto para modificar el régimen legal de jubilaciones del IPS consta de 13 artículos y, entre sus principales modificaciones, plantea que otorgamiento de las jubilaciones se hará a los aportantes que hayan cumplido 60 años de edad o más y que tengan como mínimo 25 años de contribución en el fondo común de jubilaciones y pensiones. “El haber jubilatorio que le corresponderá será el 100% del promedio de los últimos 120 meses (10 años) de salarios declarados y registrados, anteriores al último aporte”, se lee en el documento.