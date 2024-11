Entes públicos aún deben transferir al Tesoro 41,5% en concepto de aportes

El informe de “Situación Financiera de la Tesorería General”, elaborado por la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revela que al décimo mes del año la transferencia de recursos alcanzó el 58,5%.

Las entidades públicas deben transferir este año G. 789.403 millones (US$ 106,3 millones al tipo de cambio presupuestado), para financiar parte de los gastos presupuestados.

Al décimo mes del año, sin embargo, el aporte alcanzó G. 461.449 millones (US$ 62,1 millones), de los cuales G. 85.467 millones corresponden a compensación de deudas entre el MEF y Petropar.

Quedan para ser transferidos al Tesoro Público, en los dos últimos meses del año, un total de G. 327.954 millones (US$ 44,1 millones), equivale a 41,5%.

Los fondos de las entidades públicas son traspasados al Tesoro Público en concepto de “Transferencias Consolidables de Entidades Descentralizadas al Tesoro Nacional” o también denominado aportes intergubernamentales.

Entidades obligadas a aportar al Tesoro

Las entidades que por ley de presupuesto deben transferir los recursos son: Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

También la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Dirección Nacional de Aviación Civil (DINAC), Petróleos Paraguayos (Petropar) y la Industria Nacional del Cemento (INC).

El organismo que más recursos transfirió es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), por un monto de G. 283.575 millones (US$ 38,2 millones), entidad que en 14 meses logró recaudar US$ 870 millones más.

Aumentan el aporte en el presupuesto 2025

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 del Ejecutivo contempla un aporte total de G. 810.320 millones, que implica 2,6% más que lo establecido para el presente ejercicio 2024.

A este monto asignado inicialmente, la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso decidió aumentar otros G. 47.006 millones, dictamen que fue aprobado por la Cámara de Diputados, que eleva el aporte a G. 857.326 millones (US$ 113,2 millones al cambio presupuestado).

La referida comisión legislativa optó por este aumento y también de la emisión de bonos por US$ 1,5 millones, para calzar las modificaciones introducidas al proyecto del Ejecutivo.

Según los datos del MEF, el año pasado, las entidades públicas descentralizadas aportaron al Tesoro G. 524.703 millones (US$ 71,4 millones), que implica 27,1% menos del monto total previsto en la ley de presupuesto.

Transferencias de royalties y compensaciones

En cuanto a la transferencia de royalties y compensaciones, el informe de Tesorería indica que en octubre las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá transfirieron al Tesoro Público US$ 530,4 millones, 176% más que la transferida en el mismo periodo del año pasado.

Itaipú aportó US$ 21,3 millones, en concepto de compensación ingresó US$ 19,7 millones y Yacyretá transfirió US$ 4,7 millones, luego de cuatro meses de haber abonado la última vez.