Solo tres firmas ofertaron para el equipamiento del nuevo barrio Tacumbú de la Costanera Sur

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó este martes la apertura de sobres con las propuestas técnicas para la licitación pública internacional “Diseño y Construcción de Obras de Infraestructura Sostenible y Servicios Urbanos” del Nuevo Barrio Bañado Tacumbú.

Este llamado, con un presupuesto estimado de G. 157.500 millones, contempla el diseño y ejecución de la red vial, espacios verdes, servicios de agua, energía y desagüe, entre otros, bajo criterios de sustentabilidad ambiental e inclusión de género, siguiendo los lineamientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo financiador del Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañado Sur – Barrio Tacumbú (PRVBT).

En la apertura realizada este martes 12 de noviembre, presentaron sus documentaciones tres oferentes: GINSA S.A, Consorcio Bozzano (CDD Construcciones S.A. y Sociedad Constructora Chaco S.A.), y el Consorcio TYCIV II (Topografía y Caminos S.A y Constructora Isacio Vallejos S.A.).

Luego de la evaluación de las propuestas técnicas, se procederá a la apertura de las ofertas económicas, también de manera pública, según las políticas del BID. Se estima que este proceso tomará entre 45 y 60 días.

Detalles del proyecto

Este programa, financiado con un préstamo de USD 100 millones del BID, busca mejorar las condiciones de vida de las familias del Barrio Bañado Tacumbú a través de un desarrollo urbano integral que contempla la construcción de las primeras 1.500 viviendas sociales con una proyección de 2.500, la provisión de servicios básicos como red vial, agua, energía y saneamiento, así como espacios públicos como plazas, áreas verdes y canchas deportivas. Todo esto va acompañado con la plantación de más de 4.000 árboles de especies nativas, el saneamiento de la laguna Yrupé y la construcción de equipamientos públicos.

Además, el PRVBT cuenta con un mecanismo de consultas, quejas y reclamos a través de la plataforma digital Tacumbú Oñondive www.prvtacumbu.mopc.gov.py abierta a toda la ciudadanía.

Se estima que la obra de la Costanera Sur afectó a unas 5.000 familias del bañado, pero el Estado prevé la construcción de solo 1.500 casas, por lo que el problema social no podría solucionarse. En una segunda etapa se prevé la construcción de 1.000 casas más, según informó en su momento la ministra Centurión, pero aún no se sabe ni donde se erigirán. El Consorcio del Sur, integrado por la firma española Eurofinsa SA y la paraguaya TyC (representado por Francisco Griñó), concluyó los trabajos de relleno de las 66 hectáreas -para que el terreno esté a cota no inundable-, y se ejecutó como parte del contrato de la construcción de la avenida costera de 8,1 km, que terminará costando US$ 171 millones y que se inauguró durante el fin de semana.