Mipymes: alto nivel de informalidad presente en gran empleadora del país

De acuerdo con la definición utilizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector informal incluye a aquellas empresas y trabajadores independientes que no están inscriptos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y no incluye al sector hogar. En tanto que los ocupados informales son quienes no cotizan al sistema de jubilación y pensión.

Los últimos datos revelan que la mayor informalidad se encuentra en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), siendo las que emplean al 75% de la población ocupada en Paraguay. Destacan los trabajadores que operan solos o en unidades con menos de cinco empleados con el 79,9% y 77,1%, respectivamente. A este segmento le siguen las empresas con 6 a 10 personas (61,9% de trabajadores informales), las que emplean de 11 a 20 personas y de 21 a 50 hombres y mujeres con el 45,7% y 32,6%, tal como se observa en la infografía.

El alto porcentaje en este segmento económico se explica, en parte, por el costo que representa para las mipymes asumir las cargas sociales en igualdad de condiciones con relación a empresas de otro tamaño, el desconocimiento de las normas laborales vigentes, entre otros múltiples factores.

La situación se presenta diferente a medida que el tamaño de la empresa aumenta donde el nivel de informalidad tiende a disminuir. En tal sentido, en empresas de 101 a 500 empleados, la informalidad es del 20%, mientras que en empresas con más de 500 empleados, se reduce a un 11,2%.

Esto refleja una relación directa entre el tamaño de la empresa y su capacidad para formalizar a sus trabajadores. Las grandes empresas suelen tener mayor acceso a financiamiento y una estructura organizativa que les permiten cumplir con las obligaciones legales, lo que se traduce en mejores condiciones laborales para sus empleados. Sin embargo, el hecho de que aún persista un porcentaje de informalidad incluso en empresas de gran tamaño indica que el problema es multifacético y no se resuelve únicamente con el aumento de la capacidad económica de la empresa.

La informalidad en estos casos puede estar relacionada con prácticas de tercerización o subcontratación de servicios, donde los trabajadores contratados por terceros no siempre cuentan con los mismos beneficios que los empleados directos.

Implicancias en el corto, mediano y largo plazos

Las altas tasas de informalidad tienen profundas repercusiones en la economía. Desde una perspectiva fiscal, reduce la base tributaria y limita los ingresos del Estado, afectando la capacidad de invertir en infraestructura, educación y salud. En efecto, la situación crea una carga fiscal adicional para las empresas y trabajadores formales, que deben asumir una mayor responsabilidad en el financiamiento de servicios públicos. La evasión de aportes a la seguridad social también afecta la sostenibilidad del sistema de pensiones.

A nivel social, los trabajadores informales están expuestos a riesgos de salud, accidentes laborales y falta de ingresos en caso de enfermedad o desempleo. Además, la falta de estabilidad laboral les impide planificar su futuro y acceder a financiamiento para mejorar su situación económica, lo cual marca la desigualdad y limita el crecimiento de la clase media en el país.

La informalidad también afecta el desarrollo de habilidades y la productividad laboral. En general, los empleos informales no ofrecen capacitación ni oportunidades de desarrollo profesional, lo que reduce la competitividad de los trabajadores en el mercado laboral y limita el potencial de crecimiento económico. Este aspecto es particularmente relevante para Paraguay, que necesita mejorar su capital humano para diversificar su economía y reducir su dependencia de los sectores primarios.

Es urgente el fortalecimiento de políticas de incentivo a la formalización, especialmente en las micro y pequeñas empresas, así como programas de educación y capacitación laboral para que los trabajadores puedan acceder a empleos de mayor calidad y estabilidad.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.