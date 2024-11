PGN 2025: senadores decidieron llevar a sus casas, como tarea, el estudio del presupuesto

El proyecto de ley de PGN 2025 cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, que introdujo modificaciones al proyecto original que había presentado el Poder Ejecutivo el pasado 30 de agosto.

La Cámara de Senadores tiene plazo hasta el jueves 28 de este mes para expedirse sobre el plan y sus modificaciones, caso contrario tendrá sanción automática la versión de Diputados.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto y la Comisión de Cuentas y Control se reunieron este martes en forma conjunta para dar inicio al estudio del PGN 2025, pero decidieron finalmente llevar esa tarea a sus casas.

El senador Silvio “Beto” Ovelar, titular de la Comisión de Hacienda, presidió la reunión en la que solo definieron la metodología de estudio que fue propuesto por el referido legislador.

Tarea para la casa y dictamen el próximo martes

Según la agenda aprobada, los senadores miembros de las citadas comisiones recibirán hoy toda la información y los comparativos entre el PGN que presentó el Ejecutivo, el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto y lo aprobado por Diputados.

Ovelar planteó estudiar el proyecto entre hoy y mañana, en la casa o en la oficina, para que el próximo jueves 21, en la sesión de las comisiones, pueda discutirse, en particular, institución por institución, para que el martes 26 se emita el dictamen.

Además, el presidente de la comisión de Hacienda mocionó que se tome como base de estudio el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto, todas estas propuestas fueron aprobadas por los miembros.

El senador Ovelar señaló a los colegas que, en años anteriores, los diversos sectores durante el estudio en la bicameral agobiaban a los parlamentarios con sus pedidos, pero que hoy ya nadie va a dicha instancia porque saben que la Cámara de Senadores tiene la última decisión respecto al PGN y es por eso que actualmente les “inundan con planteamientos” en los pasillos del Senado.

Modificaciones introducidas en el PGN 2025

El Ejecutivo había presentado un PGN que ascendía a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), con un aumento del 14% con relación al presupuesto 2024, aprobado inicialmente, y contempla un déficit de 1,9% del PIB.

La comisión bicameral de presupuesto, por su parte, planteó una serie de modificaciones que elevaron el monto a US$ 132,9 billones (US$ 17.560 millones), que implica G. 25.374 millones (US$ 3,3 millones) más con relación al proyecto del Ejecutivo.

Esta versión de la bicameral fue confirmada en su mayor parte por Diputados, que le sumó, además, algunas modificaciones, aunque dentro del referido monto total y el déficit previsto.

La mayor parte de las modificaciones fueron para creación de cargos, aumento salarial, bonificaciones, por lo que el gasto se volverá más rígido de confirmarse en el Senado.

Vales de combustible y seguro médico vip

Las comisiones del Senado tomarán como base para realizar el estudio el dictamen de la comisión bicameral, que contempla vales de combustible por G. 5.000.000 mensuales y seguro médico vip por G. 1.200.000 para cada uno de los 125 parlamentarios (80 diputados y 45 senadores).

Para el pago de estos beneficios extraordinarios, la bicameral incluyó un artículo para exceptuar al Poder Legislativo del cumplimiento de disposiciones establecidas en la Ley N.º 6622/2020 o “Ley Godoy”, que establece medidas de racionalización del gasto público; y de la Ley N.º 6954/2022, que prohíbe la asignación de combustibles a las autoridades y funcionarios del los tres Poderes del Estado y de los organismos y entidades del Estado.

Diputados había aprobado los vales de combustibles, pero rechazó el seguro vip, por lo que la decisión final en ambos casos quedará a cargo del Senado.