Producir más gramos de carne por día es el verdadero desafío

De profesión veterinario y con especialización en nutrición animal, la disertación del doctor José Saalfeld obligó a muchos a repensar lo que es la producción ganadera, y si la caída del hato ganadero nacional debe preocupar. “Primeramente hice un diagnóstico de la disponibilidad de alimentos para los animales en Paraguay, desde campos naturales, pasturas implantadas o mejoradas y uso de granos para la alimentación; y te doy un ejemplo, nosotros exportamos el 50 por ciento de nuestro maíz, y surge la pregunta: los otros países, ¿para qué nos compran maíz? Los otros países nos compran para producir carne. Entonces, en vez de enviar gran parte de nuestro maíz fuera del país, ¿por qué no lo convertimos en carne nosotros? buscando hacerlo con mayor intensificación”, señaló.

Mejorar pasturas y aprovechar granos

“En Paraguay nosotros tenemos una tradición ganadera de usar solamente el pasto para engordar animales, y generalmente es un pasto natural con muy baja calidad y productividad. Entonces, nuestro objetivo debe ser utilizar mejor los pastos, aprovechar al máximo los granos. Lastimosamente, mucha gente tuvo malas experiencias con el engorde de animales, utilizando granos y realizando un manejo desbalanceado, y sin mucho criterio técnico, lo cual hizo que muchos abandonaran este sistema”, afirmó.

Aprovechar nuestro maíz

Le pedimos algunos números al doctor Saalfeld. “Si hablamos de números, en Paraguay se consumen aproximadamente 1.500.000 toneladas de maíz al año, de las 5.000.000 de toneladas que producimos. Podemos doblar el consumo de maíz para convertir granos en carne, y eso igual no afectaría a la exportación. Si ponemos atención, la gente o los países que nos compran deben pagar flete, comisiones para utilizar nuestro maíz para producir carne; o sea, su costo de producción es alto. Sin embargo, nosotros prácticamente podemos producir sin gastar. Utilizando mejor lo que tenemos vamos a ser cada vez más competitivos”.

Aumentar la ganancia diaria de peso

“Por ejemplo, EE.UU. tiene un promedio nacional de ganancia diaria de peso de sus animales (bovinos) de 750 gramos (cerca de 1 kilo), mientras que nosotros estamos en apenas 200 gramos por día de ganancia de peso. O sea, tenemos muchísimo por crecer, entonces no me preocupa lo que es la disminución del hato, ya que podemos doblar la ganancia de peso a nivel nacional. No es necesario llegar a los gramos que está logrando EE.UU., pero si producimos el doble de ganancia de peso (400 gramos a nivel nacional), también vamos a producir el doble de carne que producimos hoy. Si tuviéramos los mismos índices de EE.UU. con 4.000.000 de cabezas, estaríamos exportando lo mismo que hoy estamos exportando, teniendo 13.500.000, pero la idea y el pensamiento debe ser que con las 13.500.000 cabezas podamos exportar el doble o el triple, porque hay genética en Paraguay para producir 1 1/2 kilo por día”, explicó el profesional.

Un mensaje para tener en cuenta

El doctor Saalfeld añadió: “Creo que hay algo que mucha gente no tiene en cuenta y que pasó con la ganadería paraguaya; y es que mucha gente heredó campos, y dice: ‘Mi abuelo ganó plata produciendo así, mi papá también y yo quiero producir así’. Y yo les digo: tienen todo el derecho a ganar igual que ellos, pero también tienen que gastar igual que ellos, ¿y qué significa eso? No ir al shopping, no tener casa en Miami, no mandar a los hijos a la universidad. Entonces, la realidad es que hoy el ganadero gasta mucho, y no digo que esté mal, todo el mundo tiene celular, camioneta de último modelo. O sea, la productividad antes pagaba para ir a estudiar a caballo. Entonces, si uno quiere tener el nivel de vida que todos merecemos, tiene que producir diferente, porque la cuenta es diferente”.